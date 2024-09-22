大雨搗亂 家具義賣1天收入僅6萬 創世苗栗分院入不敷出

苗栗地區昨天降下間歇性大雨，創世基金會苗栗分院在頭份市尚順廣場「公11觀光夜市」舉辦家具義賣，第一天收入僅6萬元，入不敷出，院方與志工欲哭無淚，今天還有1天義賣， 盼民眾多多支持。

創世苗栗分院主辦第7屆「創世傢俱義賣活動」昨天、今天在頭份尚順「公11觀光夜市」舉辦，義賣所得將全數用於植物人的安養經費，但第一天的天空不作美，間歇性大雨影響買氣。

昨天民眾零零星星，家具義賣收入，白天約4萬元，晚上2萬元，但場地搭棚、音響設備等基本花費就要6、7萬元，義賣還有1天，上午10點至下午4點，院方盼民眾多多捧場。