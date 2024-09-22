過馬路10公尺繞500公尺？ 苗栗市公所增設府前路行穿線

苗栗市府前路商圈在民族路、至公路間，民怨要過10公尺的馬路，走行人穿越線卻要繞行最遠約500公尺，因此經常上演民眾直過馬路，人車爭道驚險畫面，市公所回應，規畫先設1條行穿線試辦評估效果。

苗栗市府前路在民族路、至公路間約500公尺，兩邊餐廳、飲料、3C等店家林立，但僅有北邊的民族路、南邊的至公路，畫有東西向的行穿線，區間東、西側各有4個路口，沒有行穿線、號誌，就有民眾抱怨，過馬路10公尺，如果要安全走行穿線，必須繞行民族路或至公路口，最遠要500公尺。

李建宏接獲反映提案，代表會並下里考察會勘，李建宏說，府前路毗鄰國立苗栗高中、苗栗高商，及私立建臺高中，重要通學道路，尤其下課時段，大量學生步行，另周邊住家密集，許多行人直接穿越府前路，人車爭道險象環生，且萬一發生事故，也會有肇事責任問題，公所應檢視畫設行穿線。

市公所回應指出，府前路在民族路、至公路的特性，東、西側各4個路口，都沒有對齊，設號誌或行穿線儲車的空間又不足，且有部分店家反對，加上用路人的習慣，公所先前要設行穿線，都不了了之。

代表會提案建議，公所挑選在府前路中段的饒平街口，完成設計後，近期會施工畫設1條東西向行穿線試辦，但不會設置號誌，公所滾動式檢討安全及用路人的意見，如果成效良好，後續還會評估在莊敬街口畫設行穿線。