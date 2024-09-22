竹市建三民國小通學廊道 今年拚進度50%

新竹市三民國小通學廊道經費逾7600萬元，獲中央補助3200萬元，但工程進度迄今僅15.4%，議員鄭美娟憂心，若年底未完成，恐遭中央收回補助。市府工務處回應，經向國土署爭取，中央同意增加補助至6469萬餘元，若年底工程達50%，即可請領以減少市款支出，將密切監督工程進度。

三民國小通學廊道工程2022年起因設計工法、通膨缺工等因素，歷經7次流標，去年12月8日才決標，由於工期長達420日曆天，加上學生要上課，僅暑假全面開放工區供廠商施作，進度緩慢。

市議員鄭美娟說，三民國小通學廊道建置工程1月18日動工，中央補助期限只到今年底，要在年底前完工才能申請經費核銷，但工程進度迄今15.4%，若來不及完工，是否可申請展延保留預算？

工務處說明，該工程除了2022年起多次流標、必須配合學校學程安排外，施工期間也發現隱蔽部分開挖後與原設計不符，再加上校方和地方人士提出的設計變更需求，都影響進度。

至於中央補助部分，工務處指出，國土署今年告知無法將補助計畫展延至明年，市府有先編列預算因應，後續在市府積極爭取下，國土署為減輕地方的財政負擔，6月28日將補助增至6469萬8000元，工程進度年底達50%工程進度時，即可先請領6146萬3100元，也將大幅減少原先市款支出。