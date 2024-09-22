火炎山土石流釀災 苗130線搶通

苗栗縣火炎山地區前晚一夜大雨，導致山坡樹木傾倒、土石泥流下沖，不僅造成苗130線苑裡蕉埔路段中斷外，泥流還沖入上館一處聚落，有18戶受災，幸無人員傷亡。昨下午3點多，苗130線4處崩塌處全面搶通，縣府也說明，若有大量泥流前兆將採預警式封路，後續研議設置擋土牆防災。

上館里受災戶蘇姓婦人說，前晚10點多水勢最大時，屋外泥流氾濫，大家都很緊張，還好泥流沒沖入住家，但早上有人要上班，才發現住家周邊道路都是爛泥，車子被土石卡住，動彈不得。

縣府及公所獲報搶災，並發現上館里1鄰上方山坡，是因擋土蛇籠破損，土石流順坡而下釀災，後續待權責單位林務局修復。縣府工務處長古明弘也說，苗130線蕉埔路段兩側邊坡屬火炎山系礫石層，大雨造成崩塌較難預防，未來研議在易崩塌地點，施設擋土牆或噴漿等水保措施來改善。

另，苗43線上館里3鄰路段前晚也發生山坡地有大量土石流沖刷，縣議員張顧礫說，該處原有一滯洪池，但去年8月遭土石掩埋後，公所辦理開挖土石標售4次流標迄今，滯洪池無法發揮緩衝效能。

立委陳超明、縣府水利處長楊明鐃等昨天會勘，獲悉公所將在近日辦理第5次土石標售，陳允諾協調第三河川局擇選大安溪畔適當地點作為土石臨時堆置，以利標案順利；若再流標，建議由縣府水利處接手辦理標案。