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桃園推「珍珠海岸」 跳過觀音、蘆竹？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市政府提出珍珠海岸計畫要發展沿海觀光，在地議員憂心重蹈過去「黃金海岸」失敗覆轍，要求開座談會傾聽地方心聲。圖為竹圍漁港南側浮動遊艇碼頭。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府提出珍珠海岸計畫要發展沿海觀光，在地議員憂心重蹈過去「黃金海岸」失敗覆轍，要求開座談會傾聽地方心聲。圖為竹圍漁港南側浮動遊艇碼頭。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府獲觀光署重要廊道亮點計畫補助，連同自編預算共4.9億元，喊出打造桃園「珍珠海岸」，串聯竹圍漁港、永安海客園區等，專案管理標案10月中旬將決標。當地議員憂心重蹈早年「黃金海岸」失敗覆轍，質疑計畫跳過觀音、蘆竹，要求開地方座談會傾聽心聲。市府觀旅局回應，「珍珠海岸」雖將大園竹圍漁港、新屋永安漁港打造為「南北海岸雙心」，但有子計畫串起沿海蘆竹、觀音地景，例如許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、石滬景觀等，再向北串接新北青春山海線，向南延伸至新竹17公里海岸線，將聽取地方意見。桃園市政府「珍珠海岸」計畫專案管理標發包後，將擬定細部計畫。大園區議員徐其萬憂心說，過去推動「黃金海岸」、竹圍漁港再造等計畫，實際上未帶來具體建設，幾乎淪為口號。永安漁港近年興建海螺館等重大建設，竹圍漁港觀光建設卻停滯不前。「珍珠海岸有串出什麼嗎？我只看到跳過觀音啊！」觀音區議員許更生說，「珍珠海岸」計畫重心只放在大園、新屋，觀音多年來向市府爭取設立地標，盼能帶動觀光，但迄今無著。蘆竹區市議員劉勝全不滿說，「珍珠海岸」看不到蘆竹區有什麼亮點？蘆竹海岸不到3公里，往北的新北市林口、八里海岸景觀都做好了，蘆竹區還像沙漠一樣。開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評建議，發展海岸觀光要便利交通，方便國內外遊客抵達，結合並引入觀光服務產業，包括餐飲、購物、文化體驗、在地特色節慶氛圍營造等，應盡早訂定後續的環境品質管理與權責規範。市府觀旅局說明，「珍珠海岸」包含景點整備、指引設施與多語系導覽建置、民宿輔導及行銷推廣等，涵蓋面廣泛，希望由北橫廊帶、大龍門廊帶、城市旅遊廊帶延伸到海岸廊帶，形成桃園觀光網絡。

桃園 珍珠 觀音

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