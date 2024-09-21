桃園龍潭文化底蘊深 邀日本藝術家駐村創作農村生活

桃園龍潭區農會成立100周年，特別邀請日本藝術家駐村，打造以農業為主題的風景畫，將台日相互交流成果碰撞出龍潭未來農業的想像。桃園市副市長蘇俊賓說，台灣跟日本農村在人文地景上都有相像處，且龍潭人文深度夠是重要資產，跨單位持續努力發展成桃園特色。

今於龍潭地方創生青年團隊所營運據點「後生協力組合」舉行農村地景藝術社區共創成果發表，本次活動由龍潭區農會及桃園市農業局邀請來自日本東京的藝術家團隊「KATAKISHI」，將龍潭農村刻畫進作品中。

蘇俊賓表示，現場看到除日本藝術家外在地參與也是重要元素，今天為921地震，過去日本跟台灣被提及關係密切常常是因為地震，這次透過設計跟日本的團隊交流，發現2國農村有相似地方，不只是景色、人文，還有人跟農村社區之間的關係。

蘇俊賓說，從他角度看龍潭最珍貴是老中青三代、四代，沒有人口大量外移，年輕人願意留下來且長輩樂於傳承經驗。地景地貌這次都出現在作品中，感謝在地支持優質讓龍潭有足夠能量，未來再結合各局處讓將文化扎根。

農業局長陳冠義表示，今天除了享受恬適的農村景觀，還能體驗客庄飲食文化，活動現場也推出以龍潭本地及桃園各地所生產食材入菜，讓民眾前往大北坑休閒農業區，除了享受優美的田園農村景觀，還能體驗客庄飲食文化，並同時推出地方青農市集，實踐支持認同在地農業、傳承與創新飲食文化及地產地消永續農業理念。