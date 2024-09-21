桃園救援屢創佳績 消防局再獲贈救護車

桃園市新屋區廣濟堂長年熱心公益，2021年救護車首次捐贈救護車後，今又再捐贈1輛救護車給消防第1大隊茄苳分隊，提升消防隊員的救護效率，桃園市長張善政表示，市府定會妥善運用廣濟堂捐贈的救護車，為市民提供更完善的救護服務。廣濟堂主黃揚修說，未來還想捐消防車持續幫助人。

本次捐贈救護車為新式外觀如車頭鏡像 119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞。

張善政今出席捐贈儀式表示，廣濟堂捐贈的首部救護車「廣濟一號」目前服務於新屋消防分隊，今日捐贈的「廣濟二號」將於茄苳分隊服務，讓有緊急醫療需求的患者獲得更及時、妥善的照護。

廣濟堂主黃揚修說，這次捐贈儀式活動能夠順利舉行，感謝市府團隊效率非常快，僅用了20分鐘就迅速聯繫並辦理相關事宜。

張善政表示，桃園市消防隊在救護技能比賽中屢獲佳績，於內政部消防署「車禍救援挑戰賽」更已連續蟬聯4屆冠軍，技術和效率居全國之冠；消防局去年成功救回154名失去心跳的傷者，而充足、完善的救護車更在其中扮演關鍵角色。