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注意！竹市新增11處標靶式科技執法點 10月16日起取締

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市警察局新建置11處標靶式科技執法裝置，取締項目包括汽機車未停讓行人、闖紅燈、未保持路口淨空、違規轉彎、違規停車等。（圖為東門圓環）。記者黃羿馨／攝影
新竹市警察局新建置11處標靶式科技執法裝置，取締項目包括汽機車未停讓行人、闖紅燈、未保持路口淨空、違規轉彎、違規停車等。（圖為東門圓環）。記者黃羿馨／攝影

新竹市警察局新建置11處標靶式科技執法裝置，取締項目包括汽機車未停讓行人、闖紅燈、未保持路口淨空、違規轉彎、違規停車等，宣導期即日起至10月15日止，10月16日起正式執法。

新竹市代理市長邱臣遠指出，這次最新的科技執法裝置，具備智慧監測、精準執法及數據分析功能，透過科技分析汽機車與行人的距離，並藉由3至4張照片判定是否違規，降低交通事故。

新竹市警察局表示，這次新建置的11處標靶式科技執法點包括成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口、公道五路與建功一路104巷口、關新路與關新北路、西大路與民富街口、經國路與鐵道路口、介壽路與金山街、大雅路與武陵路196巷、公道五交流道。

針對成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口等4處取締「車輛未停讓行人」違規行為，如該路口特定違規行為已獲改善，可快速拆移機動調整至其他路口使用，藉由科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升道路交通安全。

標靶偵測點還有武陵路196巷，主要取締闖紅燈行為，而公道五路交流道則針對未保持路口淨空進行執法。其他固定式科技執法點，包括經國路、鐵道路、介壽路與金山街等路段，主要取締闖紅燈及違規轉彎行為；西大路與民富街則再增加違規停車查緝。各執法點根據不同路段常見的交通問題，設定主要取締項目，旨在改善交通秩序，確保用路安全與順暢。

新竹市代理市長邱臣遠指出，這次最新的科技執法裝置，具備智慧監測、精準執法及數據分析功能，透過科技分析汽機車與行人的距離，並藉由3至4張照片判定是否違規。（圖為東門圓環周邊）。 記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠指出，這次最新的科技執法裝置，具備智慧監測、精準執法及數據分析功能，透過科技分析汽機車與行人的距離，並藉由3至4張照片判定是否違規。（圖為東門圓環周邊）。 記者黃羿馨／攝影
針對成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口等4處取締「車輛未停讓行人」違規行為。（圖為東門圓環周邊）記者黃羿馨／攝影
針對成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口等4處取締「車輛未停讓行人」違規行為。（圖為東門圓環周邊）記者黃羿馨／攝影

新竹 科技執法 行人

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