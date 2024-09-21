桃市府打造珍珠海岸帶動觀光 議員：多聽地方意見

桃園市獲觀光署重要廊帶亮點營造計畫補助，連同市府自編的預算合計4億9千多萬元。觀旅局擬訂竹圍漁港園區、永安海客文化園區等計畫，已辦理專案管理標案（PCM），預計10月中旬決標後擬細部計畫，打造桃園新的珍珠海岸。

市政府的珍珠海岸計畫涵蓋竹圍漁港園區、永安海客文化園區、新屋綠色隧道、濱海珍珠串聯、意行銷等計畫，往南連結新竹17公裡觀光海岸線，往北與新北青春上海線接軌。不過議員憂心市府一廂情願規畫，會重蹈早年「黃金海岸」失敗覆轍，希望市政府能先聽地方的意見再訂計畫。

大園區議員徐啟萬表示，過去在縣政府的年代，前縣長呂秀蓮提出打造「黃金海岸」計畫，還有以後的竹圍漁港再造、浮動遊艇碼頭，雖然沒帶來什麼具體的建設幾乎淪為口號，像遊艇碼頭等於是失敗的建設，不過至少讓外界注意到桃園沿海四個行政區觀光建設不足而且落後。以往竹圍漁港的發展超過永安漁港，不過因為永安漁港是全國唯一的客家聚落漁港，這幾年在客委會和中央挹注經費下，看到包括入口意象、海螺館等大型建設一一完成，反而竹圍漁港觀光建設停滯不前。

徐其萬指出，過去在議會質詢多次強調竹圍漁港觀光資源不足，市政府要趁這一次獲得中央的補助好好規畫，尤其是配合航空城開發，桃園國際機場開闢第三跑道計畫，竹圍漁港外圍原來的台4線和台15線要調整路線，會更靠近竹圍漁港，到時候新路線在這裡會合，可以讓竹圍漁港有新的風貌，不會再像現在讓人覺得從小路進來漁港，市政府要好好的把握這一次珍珠海岸計畫，10月中旬如果PCM標案順利決標，應該要先跟地方開座談會，了解觀光需求，不要再重蹈黃金海岸失敗的例子。

「珍珠海岸有串出什麼嗎？我只看到跳過觀音啊！」觀音區在地議員許更生說，觀光所補助桃園市政府打造珍珠海岸，沿海有4個行政區，珍珠計畫重心卻只放在大園、新屋，看不出來觀音區有什麼建設，前一陣子市長到觀音區參加健走活動，也提到珍珠計畫，他就不客氣問觀音區多年以來爭取設立一個地標，以利帶動觀光，市政府到現在都沒有回應，還有意無意地把地標導向宗教，地方上根本都沒有這個意思，完全是希望能有一個地標讓外界認識觀音區，有助於發展觀光；結果不但沒著落，連地方這些年每年都會辦的音樂季活動，竟然被改到新屋區舉辦，垃圾掩埋場、焚化爐全放在觀音，為什麼不會像音樂活動一樣離開觀音？

觀旅局表示多聽取地方的意見，並說明北台灣海岸的最後一哩路就是桃園珍珠海岸計畫，將向北串接新北青春山海線，向南延伸至新竹17公里海岸線，並以觀光角度提升旅遊服務需求，主打永續及親子客群，將竹圍漁港與永安漁港打造為「南北海岸雙心」，透過亮點包裝手法，納入親子體驗與探索在地特色文化，規畫妥適的遊程營運方針，雖然計畫以兩漁港為核心，不過還是會串起蘆竹、觀音的地景特色，例如許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、牽罟文化、石滬景觀等，長遠希望桃園觀光發展由北橫廊帶、大龍門廊帶、城市旅遊廊帶一直延伸到珍珠海岸廊帶，形成桃園觀光網絡。