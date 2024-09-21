苗縣歷史建築「南庄大同路宿舍」 今起首開放舉辦特展

苗栗縣歷史建築「林務局南庄大同路宿舍」去年底修復後，為活化空間，縣府文化觀光局委託南庄鄉東河國小駐校藝術家賴俊仲，結合文化資產與美感教育，策劃「深文化。森當代」特展，今天起首度開放，展期至12月31日，開放免費參觀。

縣府文化觀光局指出，本次展覽主題「深文化。森當代」透過簡易的線條及圖形，展現南庄的山、水、日式宿舍及林業等意象進行主視覺設計，並巧妙利用日式宿舍內部的座敷、居間、押入、玄關、炊事間等不同空間特性，搭配陶藝、繪畫等各類媒材作品，營造出新舊融合且饒富童趣的空間感。

策展人賴俊仲表示，希望透過東河藝術團隊的作品，搭配特展吉祥物「深森寶」，帶領參觀者走入南庄大同路宿舍6號及8號宿舍，感受日式建築之美，遙想南庄林業百年歷史風華，認識新舊交融的南庄。

林務局南庄大同路宿舍建於1918年，2007年登錄為苗栗縣歷史建築，於2020年獲客家委員會補助辦理修復工程，並去年底完工。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，為利文化資產活化與再利用，除了需專家學者的調查與建議，也需要文化創意相結合，希望透過此次策展經營，展現文化資產價值，讓更多人認識南庄的過去與現在，展望未來。

本次特展除靜態展示外，特別規畫美感手作教學與體驗工作坊，預定於9月21日(六)、10月12日(六)及10月26日(六)下午1點30分至2點30分，歡迎有興趣的民眾報名參加，報名方式採「線上報名」及「現場報名」2種，名額有限，額滿為止。