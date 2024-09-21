地方采風／緣起反礦業 關西馬武督成咖啡聚落

新竹縣關西鎮馬武督部落10多年前因在地農民反對石灰石礦業開發，也讓返鄉青年正視土地利用及在地產業發展的未來，直到社運活動結束後，馬武督咖啡生產合作社應運而生，以友善環境種植方式推廣咖啡產業，如今一舉成為北台灣最具規模的國產咖啡聚落，純生豆年產值超過2千萬元。

合作社長宋明光說，他原在科技業工作，返鄉支持抗議礦業開發運動時，進一步發現鄉村人力老化、原種植的柑橘、茶葉農藥使用頻繁，因此號召開創咖啡產業，輔導農民栽種咖啡及加工技術。

宋明光說，咖啡使用農藥少，經濟效益大，且其產季周期長，不需密集勞動力，地方以「馬武督」地名作為合作社行銷品牌；目前有35位社員，很多都是柑橘果園、茶園轉作，老農約占2成，其他都是二代的青壯年，近3年也連續舉辦關西咖啡節活動，行銷風味獨特的馬武督精品咖啡。

咖啡評鑑獲獎最多的首批社員張欣榮在自宅開設密多咖啡莊園，不僅夫妻倆全心投入，駿馬意象商標由當時讀高中的孫子設計，凝聚家人向心力。他也自豪咖啡與咖啡葉茶「最有回甘的滋味」。

另名經營素食餐廳的社員朱建榮3年前開始在關西老家林地種植約2600棵咖啡樹，雖然還未能全面量產，但今年已有部分結果，讓他興奮不已，未來目標開景觀咖啡廳，吸引竹科人休憩喝咖啡。