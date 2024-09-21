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竹市虎林國中前毒駕車禍釀1死5傷 將加強道安

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市虎林國中校門前16日發生「毒駕」撞上機車，釀1死5傷事故。竹市府昨會勘，與道安委員討論短中期改善方案。圖／新竹市政府提供
新竹市虎林國中校門前16日發生「毒駕」撞上機車，釀1死5傷事故。竹市府昨會勘，與道安委員討論短中期改善方案。圖／新竹市政府提供

34歲彭姓男子16日吸食「喪屍煙彈」依托咪酯後，毒駕上路行經新竹市虎林國中前，逆向撞上機車釀1死5傷。竹市警方除了加強查緝毒品、溯源，昨也現勘事故地點，與道安委員討論提出短中期改善方案，將先調整校門前號誌運作時間，也研議畫設行人友善區，提升校園周邊用路安全。

此重大車禍發生在虎林國中校門口前方，昨天多個單位現勘評估改善方案，市府交通處長倪茂榮說，虎林國中、虎林國小前號誌原為時段性開啟，短期方案改為從早上5點至晚上10點開啟運作，除提供行人穿越需要，並藉由號誌開啟，達到車輛降速。

其次於虎林國中對側畫設標線型人行道，並採東山街模式留設2公尺寬路肩供停車，以及縮小學校前路口減少逆向穿越。中期以實體分隔減少逆向行車行為，同時研議降速措施，規畫行人友善區。

新竹市教育處也說明，市府今年挹注1155萬元改善虎林國小通學步道，已於19日開工。工程將改善虎林國中小周邊步道平整度、擴增行走及停等空間，後續將配合交通處策進作為優化調整。

代理市長邱臣遠說，已責成相關單位依道安委員建議盡速完成相關改善；後續市府將定期召開每月道安會報及交通改善小組會議，並積極向中央爭取補助費，改善校園及市區道路交通安全。

新竹 行人 逆向

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