快儲水！桃園龜山7個里 明凌晨3點起停水7小時

台灣自來水公司第二區管理處為配合台電公司辦理「自動開關更換工程」，預計自明天（21日）凌晨3點起至上午10點止，進行施工停水7小時，停水區域包括桃園市龜山區兔坑等7個里，停水戶數約4651戶，市府經濟發展局提醒民眾預先儲水備用。

公用事業科長游慧玲說明，明天上午10點前停水區域為龜山區的兔坑里、大同里、嶺頂里、新嶺里、舊路里、龍壽里及龜山里；為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便。

游慧玲提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區的住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉將造成馬達空轉過久產生高溫、損壞或釀火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，別將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局處理，如有任何供水問題，可洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。