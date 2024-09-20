桃園「176八德轉運站至大湳」公車23日上路 試辦3個月

桃園市交通局宣布，為提供八德區和平路沿線居民就醫、購物及求學通勤需求，強化八德轉運站往來大湳地區大眾運輸及轉乘服務，降低原713、715及717路線取消和平路4站點，改經和強路的衝擊，將自本月23日（周一）起，由統聯客運營運「176八德轉運站-大湳（循環線）」，試辦3個月後檢討成效。

交通局說明，原試辦路線「175八德轉運站（循環線）」，由於行駛區域較短，營運效益不彰而停駛。經檢討及調整行駛路線，由符合民眾通勤、購物需求的176路線接續行駛，起訖點皆由八德轉運站出發，經和強路、和平路、介壽路、義勇街、東勇街、和平路及和強路回到八德轉運站，將大湳地區擴大納入服務範圍，方便民眾往來大湳及八德轉運站，還可從八德轉運站搭乘往來長庚轉運站及新北市土城轉往台北捷運的公車。

「176八德轉運站-大湳（循環線）」試辦期間規劃以甲類大客車提供服務，路線長度6.2公里，每日12班次（僅平日行駛），本路線為循環線，停靠站有八德轉運站、大草厝、大安國小、大安活動中心、惠爾得公司、香榭儷舍、G04大湳站、陸光四村、廣豐新天地、大義里、大成龍門社區、大千里、惠爾得公司、大安活動中心、大安國小、大草厝至八德轉運站共17站，收費方式同市區公車採里程計費，適用基北北桃1200月票方案，另持桃園市民卡乘車可享買一送一優惠，及第2趟優惠18元，歡迎民眾踴躍搭乘。