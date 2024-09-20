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客運急煞！苗縣竹南出現「天坑」 預計明天進場搶修

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所表示，獲報後已緊急通報開口契約廠商派工處理，預計明天進場搶修。圖／林裕章提供
竹南鎮公所表示，獲報後已緊急通報開口契約廠商派工處理，預計明天進場搶修。圖／林裕章提供

苗栗縣竹南鎮港墘里的光武街、南北街口路面，今天一早發生長約6公尺、寬約2公尺的路面塌陷，幸好當時沒有人車經過，現場1輛苗栗客運提前煞停，未造成人員受傷；竹南鎮公所表示，獲報後已緊急通報開口契約廠商派工處理，預計明天進場搶修。

港墘里長林裕章指出，大約10天前，他與地方居民就發現光武街、南北街口的路面產生凹陷情形，因凹陷處下方為一條23年前施作的老舊水利溝，加上光武街是通往港墘社區主要幹道，常有客運行駛及重車經過，他擔心發生「天坑」波及用路人，遂向公所反映，原排定今天下午3點會勘處理，沒想到一早7點多就出現路面坍塌。

他說，現場坍塌主因是老舊水利溝蓋整個垮掉，造成上方路面塌陷，今天下午有包商已先派工前往處理，預計明天大型機具才會進場搶修，請用路人於施工復舊期間注意通行。

竹南鎮公所則表示，因塌陷處下方排水溝施設已23年，路面下方整條水利溝蓋都須開挖，進行修復工程，工期尚未確定，明天上午會開始進場搶修。

竹南鎮港墘里的光武街、南北街口路面，今天一早發生長約6公尺、寬約2公尺的路面塌陷，幸好當時沒有人車經過釀出意外。圖／林裕章提供
竹南鎮港墘里的光武街、南北街口路面，今天一早發生長約6公尺、寬約2公尺的路面塌陷，幸好當時沒有人車經過釀出意外。圖／林裕章提供

排水溝

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