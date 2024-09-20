桃園科技藝術節探討人與AI關係 超精彩無人機表演快看

2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，且展區分為3個主題，從AI的內在思考、再到他的身體、最後是他看看出的世界，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場，展期間也有3種完全不同類型的無人機展演，在周末傍晚於中原文創園區戶外空間演出，邀請大家一同欣賞科技與藝術深度結合的精彩展演。

桃園市長張善政今下午前往中原文創園區表示，市府攜手藝術家及民間共同合作，透過藝術家的視角與實驗性的創作，探討人工智慧的未來，並以新型態的藝術為市民帶來全新的視覺饗宴，展現桃園在地科技產業、文化與藝術的結合。

策展人羅禾淋說，本次特展透過藝術家的詮釋，讓AI更有趣、好玩，展演作品結合了科技及傳統藝術，並呼應桃園在地特色，帶領觀展者思考人與AI之間的關係。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，科技藝術展演，不但展現了AI 的重要性，同時具備表演可看性，以及對人文的反思，讓科技在生活中產生更深厚的內涵與底蘊。

文化局指出，本次科技藝術節邀集了來自臺灣、日本、英國、義大利等14組科技藝術家共同展出 ，包含4組國外藝術團隊以及 3 組桃園在地藝術家，其中更有1組作品由藝術家與在地學生共創而成。