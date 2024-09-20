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桃園科技藝術節探討人與AI關係 超精彩無人機表演快看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影
2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影

2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，且展區分為3個主題，從AI的內在思考、再到他的身體、最後是他看看出的世界，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場，展期間也有3種完全不同類型的無人機展演，在周末傍晚於中原文創園區戶外空間演出，邀請大家一同欣賞科技與藝術深度結合的精彩展演。

桃園市長張善政今下午前往中原文創園區表示，市府攜手藝術家及民間共同合作，透過藝術家的視角與實驗性的創作，探討人工智慧的未來，並以新型態的藝術為市民帶來全新的視覺饗宴，展現桃園在地科技產業、文化與藝術的結合。

策展人羅禾淋說，本次特展透過藝術家的詮釋，讓AI更有趣、好玩，展演作品結合了科技及傳統藝術，並呼應桃園在地特色，帶領觀展者思考人與AI之間的關係。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，科技藝術展演，不但展現了AI 的重要性，同時具備表演可看性，以及對人文的反思，讓科技在生活中產生更深厚的內涵與底蘊。

文化局指出，本次科技藝術節邀集了來自臺灣、日本、英國、義大利等14組科技藝術家共同展出 ，包含4組國外藝術團隊以及 3 組桃園在地藝術家，其中更有1組作品由藝術家與在地學生共創而成。

文化局表示，台灣第一位使用四軸無人機進行創作的藝術家暨本次展覽策展人羅禾淋，今年也邀請專業無人機團隊帶來三大類別的無人機藝術表演，包含結合當代舞蹈的有重量的光束、結合傳統技藝的醒獅舞流星，及由144台無人機LED光源排列出桃園城市意象的桃源星光，相關活動資訊可至官網及臉書粉絲專頁查詢。

2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影
2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影
2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影
2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影
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2024TAxT桃園科技藝術節啟動記者會今舉行，今年藝術節以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，展覽帶領民眾探討AI跟人該如何相處，即日起至10月13日於中原文創園區免費入場。記者翁唯真／攝影

AI 文創 桃園 藝術家

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