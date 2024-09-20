桃園大廟景福宮主委另任慈護宮 地方廟史第一人

桃園市主要宮廟之一慈護宮今天新、卸任主委、委員交接，新任主委簡征潭也是現任桃園大廟景福宮主任委員，父親簡聰慧曾先後擔任慈護宮、景福宮主委多年，父子不但寫下擔任兩大宮廟主委桃園宗教歷史紀錄，簡征潭同時出任主委還是第一人。

簡征潭是簡興記營造、簡新記建設董事長、欣桃瓦斯副董事長，在地方上是出了名的熱心公益人物，上個月當選慈護宮主委消息傳開後，他低調回應還沒接任。這些年由於經濟條件許可，經常出錢出力做善事，默默奉獻地方公益，累積有一定聲望。

桃園慈護宮上個月辦理第13屆委員、監事改選，簡征潭在大家擁護下，高票獲選為新一屆主任委員，追隨及實踐父親簡聰慧腳步，為地方信仰中心的宮廟神明服務。簡聰慧曾任桃園慈護宮第一屆至第五屆主委委員，也在桃園大廟景福宮擔任主任委員長達六屆，奉獻宮廟為神明服務30多年。

簡征潭也是明倫三聖宮副主委、復興區秋山清泉巖觀音洞董事長，加上同時身兼慈護宮、景福宮兩大廟主任委員，成為桃園宮廟有史以來第一人。