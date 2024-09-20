預防子宮頸癌 新竹市推HPV疫苗校園巡迴免費施打

新竹市政府為防治子宮頸癌，持續推動人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）疫苗施打，近月巡迴全市21所國中替學生免費接種，代理市長邱臣遠今到校訪視接種情形。市府衛生局指出，目前也推出完成抹片檢查即可獲得限量好禮活動，鼓勵落實「施打HPV疫苗、定期做子宮頸抹片檢查及安全性行為」3步驟，守護健康。

新竹市衛生局說明，現階段竹市配合衛福部政策，提供女生接種HPV疫苗以防治子宮頸癌，朝國中女生接種率穩定達90%以上之目標邁進。只要就讀竹市國中的本國籍女生，皆符合今年度HPV疫苗施打公費接種對象，9月起至10月3日安排接種第1劑，第2劑預計明年3月至4月底前完成接種，預計有2400名學生受惠。

邱臣遠今天會同新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市診所協會理事長林家億前往香山高中國中部，視察HPV疫苗校園巡迴施打情形，目前已完成6校接種工作。鼓勵學生與家長，守護女性健康從年輕開始，及早完整施打HPV疫苗，提前預防子宮頸癌。

邱臣遠說，市府攜手衛生福利部推動HPV疫苗校園巡迴施打，藉由在穩定舒適的環境免費施打疫苗，提高孩子接種意願及施打率，並減少家長往返奔波的時間成本。若學生因故無法在校接種，可申請至竹市6家合約診所進行補打，遠離子宮頸癌的威脅。

衛生局長陳厚全說，此次校園巡迴施打，市府同步推出「疫苗應援、幸福綿綿」明信片活動，期望學生透過HPV及性健康的衛生教育講座，並施打HPV疫苗後擔任竹市公衛大使，帶著明信片回家，宣導鼓勵30歲以上女性家人每年進行子宮頸抹片檢查。

新竹市醫師公會理事長邱國華表示，預防子宮頸癌有效的三大步驟是「施打HPV疫苗、定期做子宮頸抹片檢查及安全性行為」，其中WHO發布2030年加速消除子宮頸癌全球戰略目標，建議90%的女孩在15歲之前完成HPV疫苗接種。目前研究顯示，九價疫苗保護力維至少10年以上，鼓勵符合接種資格的學生踴躍接種，以提升保護力。