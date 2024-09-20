虎林國中前「毒駕」害命 竹市今會勘道安改善方案出爐

34歲彭姓男子16日吸食「喪屍煙彈」依托咪酯後，毒駕上路行經新竹市虎林國中前，逆向撞上機車釀1死5傷。竹市府今辦A1事故會勘，與道安委員討論提出短中期改善方案，將配合9月開工的虎林國小通學步道，加強畫設行人友善區，維護校園周邊安全。

此重大車禍發生在新竹市虎林國中校門口前方，彭男逆向衝撞導致當時停等機車的老婦、老翁與多名幼童受傷。新竹市政府交通處長倪茂榮說，經現場會勘，預定分短、中期改善方案，短期虎林國中、虎林國小前號誌原為時段性開啟，改為從早上5點至晚上10點開啟運作，除提供行人穿越需要，並藉由號誌開啟，達到車輛降速。

其次於虎林國中對側畫設標線型人行道，並採東山街模式，留設2公尺路肩供民眾停車，並且縮小學校前路口，減少民眾逆向穿越情形。中期則以實體分隔減少逆向行車行為，同時研議降速措施，規畫行人友善區。

由於肇事的彭姓男子涉及毒駕上路，引起地方氣憤。警察局長邱紹洲說，竹市警察局持續加強查緝各類新興毒品，並持續向上溯源斷根，阻斷供給，同時針對轄內曾查獲毒品犯罪的營業場所，由警方結合市府各局處執行第三方警政方式，施以停業、歇業、撤照等行政措施。另也持續在事故熱點提高見警率。

新竹市教育處也說明，市府今年挹注1155萬元改善虎林國小通學步道9月順利決標，已於9月19日開工。此次工程將改善虎林國中小周邊步道平整度、擴增行走及停等空間，整合周邊圍牆、植栽等，後續工程也將會配合交通處策進作為進行施作調整。

代理市長邱臣遠說，對於9月16日這起車禍事故深感遺憾，已責成相關單位依道安委員建議盡速完成相關改善；後續市府將定期召開每月道安會報及交通改善小組會議，將持續向專家學者請益，並積極向中央爭取補助經費，改善校園及市區道路交通安全。

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