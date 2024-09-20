組「靜桃」大聯盟 桃園環警獲汽車公會允諾聯手防改裝噪音

桃園市環保局表示，為了與警察局為加強「靜桃」專案執行成效，昨日聯合拜訪桃園市汽車商業公會理事長徐立昇、理監事，邀請公會所有成員加入「靜桃大聯盟」，所有理監事表示支持。

環保局透過拜訪行程，向汽車商業公會理、監事說明靜桃專案政策與成效，除了引進科技執法加強取締，也希望和公會合作，輔導民眾選購原廠或經認證的排氣管，理、監事當場都表示支持，公會也將向會員車行宣導，選擇安靜合格排氣管。