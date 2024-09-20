組「靜桃」大聯盟 桃園環警獲汽車公會允諾聯手防改裝噪音
桃園市環保局表示，為了與警察局為加強「靜桃」專案執行成效，昨日聯合拜訪桃園市汽車商業公會理事長徐立昇、理監事，邀請公會所有成員加入「靜桃大聯盟」，所有理監事表示支持。
環保局透過拜訪行程，向汽車商業公會理、監事說明靜桃專案政策與成效，除了引進科技執法加強取締，也希望和公會合作，輔導民眾選購原廠或經認證的排氣管，理、監事當場都表示支持，公會也將向會員車行宣導，選擇安靜合格排氣管。
環保局長陳世偉表示，去年6月1日啟動「靜桃計畫」，執行包括加強取締噪音車等多項作為，更主動溯源輔導改裝車業者，同時依陳情熱點分析，設立全國首創的寧靜示範區，區內加強執行環警監聯合稽查、聲音照相、改裝溯源查核、酒駕及噪音車通報、AI改裝排氣管偵測，以及搭配交通號誌的時制，調整降低行駛速度等，已逐漸看見成效，今年陳情件數較過去平均每月下降17件。
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