前天圖利開庭缺席 楊文科今跨洋現身展現竹縣國際移動力

新竹縣長楊文科為拓展各級學校雙語教育與國際教育視野，前天率縣內中小學校長多人前往英國教育參訪。縣府指出，這次參訪行程豐富多元，將拜訪英國多所知名學校及教育機構，實地考察英國雙語教育、教育政策與教學，盼汲取英國優質教育經驗，推動教育創新，為竹縣的教育發展注入新動能。

竹北「豐采520」新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，法院前天首度開庭，但被告僅楊文科請假未到庭，但因他僅提供行程表，未提供公文、機票等相關證明文件，法官要求補齊文件，否則視為不合法請假，引發外界好奇。

楊文科率教育團隊訪英，今天跨洋傳回在英國參訪的行程和畫面。他強調，英國的教育制度與教學方法在全球享有盛名，近年更積極推動創新教學方法，致力培養學生的創造力和批判性思維能力。這 次參訪盼借鑒英國推動雙語教育與國際教育的成功經驗，深化竹縣學生培養出解決問題的全球素養力。

縣府指出，一行19日參訪倫敦的Kensington Wade School，這是英國第一所中英雙語小學，以沉浸式雙語教學聞名，教育理念以兒童為中心，希望為兒童創造一個愉快、激勵的成長學習環境。楊文科感謝學校創辦人Prof. Hugo de Burgh及校長Huw May的接待，教育部駐英國台北代表處畢祖安組長也一同參與。

參訪時巧遇來自新竹縣新社國小、竹北國中畢業的陳介亘在此校任教 ，她分享經驗，認為台灣推行雙語教育是勢在必行，也絕對需要，如果可接觸另外一種語言，就可接觸另一個世界，以不同的眼光來觀看自己、體會自己的進步，台灣人將更容易走上國際。

教育局長楊郡慈提到，雙語教育與國際教育一直是新竹縣教育的重要目標，為強化雙語教育師資，竹縣與國立台灣師範大學雙語團隊計畫的林子斌教授合作，開設新竹縣專屬的國中小現職雙語教師學分班。

楊文科指出，為竹縣的學生發展，更要帶領校長走向世界，發揮「首席教師」角色，經由海外實地參訪，增進校長的國際視野，回饋到縣內教學現場，將有助推動學校國際化發展，培養竹縣學子具備國際視野和跨文化溝通能力，縣府將加大力度推動國際交流，為師生提供更多國際交流機會，加強教師雙語教學能力，完善縣內雙語教育課程，為培養具有全球競爭力的新世代人才奠定基礎。