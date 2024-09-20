國道一號楊頭段拓寬 地方爭設楊梅南下匝道

交通部高公局規畫拓寬國道一號楊梅到頭份段，昨天舉行公聽會，地方批評楊梅交流道只有北向匝道，要求增設南下匝道，不要做半套。

桃園市府表示，會評估增設，但與楊梅休息站位置衝突，將再研議。高公局表示，等收到申請再研究。

國一五楊高架通車後，改善國一車流，但桃園楊梅往南到苗栗頭份車多擁擠，高公局規畫拓寬國一，讓長程車輛改走高架道路，將沿既有國1兩側平面拓寬，在湖口截彎取直，以隧道穿越陸軍湖口訓練場，再用轉接道銜接國1高架與平面路段，在竹北段兩側採高架拓寬。

高公局表示，拓寬後將有10線道，工程總經費1314億元，預計2033年2月完工，沿途經過1700多戶民間土地，將協議價購。

地方民代與民眾都反映，現有規畫楊梅交流道僅北向有匝道，南向卻沒有，只有做半套，往南向須提前在中壢轉接道銜接平面，或到湖口交流道下，楊梅市區民眾需要繞道，建議將楊梅休息站旁直接設交流道，更方便地方居民。

高公局回應，原北向交流道是為救災需求而增設，開放部分民眾使用，若民眾希望配置交流道，需要地方政府提出計畫申請。桃園市交通局表示，校前路交流道若增設南入匝道，與楊梅休息站位址衝突，經高公局評估可行性較低，將再研商推動可行性。

民眾擔心，楊頭高架落墩恐影響周邊的甡甡路路寬，甚至怕無路可走。桃園市新建工程處說，甡甡路原路段寬度僅2.5至4公尺，承擔市區及國一交流道交通量，後續預計新闢道路850公尺，寬度為8公尺，總經費2.8億元；預計今年底完成基本設計，視用地取得與財源籌措，辦理細部設計及施工。