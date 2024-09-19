曾於漆作裝潢亞洲賽中獲金牌 征戰國際賽獲銅牌

第47屆國際技能競賽於9月16日在法國里昂圓滿閉幕，本屆台灣代表團在勞動部長何佩珊親自領50個職類58名國手及表演賽1個職類1名選手征戰，創下2金3銀10銅28優勝的成績，其中桃竹苗分署培育的國手也在本次競賽中拿下1銅2優勝的佳績。

第47屆國際技能競賽10日至15日於法國里昂舉行，桃竹苗分署培訓的「漆作裝潢」國手李俊誠，力克各國好手勇奪銅牌；「機電整合」國手葉家銨及林品辰、「服裝創作」國手孫謦，也拿下優勝佳績，他們在競賽場上展現平日培訓的實力表現亮眼。

李俊誠曾在2023亞洲技能競賽的「漆作裝潢」職類項目中獲得金牌，此次挑戰國際技能競賽，以穩健的實力與堅強的耐力，打敗20名來自世界各地好手拿下銅牌，站上頒獎台時難掩內心的激動，他回憶競賽第一天因受到媒體和各國的特別關注，影響了他的專注力，但隨著比賽開始穩步領先並成功戰勝壓力完成4天賽程，為了爭取佳績，他努力克服時差問題，神經和肌肉始終保持緊繃的狀態全力備戰。

李俊誠在獲獎後也感謝萬能科技大學、桃竹苗分署、家人的全力支持，還有在奪牌過程中得到許多人的幫助和照顧，未來他會以感恩的心態回饋社會並將成功經驗分享給學弟妹，他也說，獲獎是一時的榮耀，但在這段過程中的努力與成長，將會成為他人生中最寶貴且難忘的經歷，他期望未來持續精進自己的能力，在工作上發光發亮。