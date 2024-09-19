曾於漆作裝潢亞洲賽中獲金牌 征戰國際賽獲銅牌
第47屆國際技能競賽於9月16日在法國里昂圓滿閉幕，本屆台灣代表團在勞動部長何佩珊親自領50個職類58名國手及表演賽1個職類1名選手征戰，創下2金3銀10銅28優勝的成績，其中桃竹苗分署培育的國手也在本次競賽中拿下1銅2優勝的佳績。
第47屆國際技能競賽10日至15日於法國里昂舉行，桃竹苗分署培訓的「漆作裝潢」國手李俊誠，力克各國好手勇奪銅牌；「機電整合」國手葉家銨及林品辰、「服裝創作」國手孫謦，也拿下優勝佳績，他們在競賽場上展現平日培訓的實力表現亮眼。
李俊誠曾在2023亞洲技能競賽的「漆作裝潢」職類項目中獲得金牌，此次挑戰國際技能競賽，以穩健的實力與堅強的耐力，打敗20名來自世界各地好手拿下銅牌，站上頒獎台時難掩內心的激動，他回憶競賽第一天因受到媒體和各國的特別關注，影響了他的專注力，但隨著比賽開始穩步領先並成功戰勝壓力完成4天賽程，為了爭取佳績，他努力克服時差問題，神經和肌肉始終保持緊繃的狀態全力備戰。
李俊誠在獲獎後也感謝萬能科技大學、桃竹苗分署、家人的全力支持，還有在奪牌過程中得到許多人的幫助和照顧，未來他會以感恩的心態回饋社會並將成功經驗分享給學弟妹，他也說，獲獎是一時的榮耀，但在這段過程中的努力與成長，將會成為他人生中最寶貴且難忘的經歷，他期望未來持續精進自己的能力，在工作上發光發亮。
桃竹苗分署長賴家仁表示，感謝國手們展現出卓越的技術與堅韌的精神為國爭光，也為大家「拼到底」的精神大加讚賞；他強調，這場競賽不僅是職業生涯的起點，希望國手們能持續精進專業技能，將比賽中所學融入實務工作，為未來職涯做好準備，並期許國手們能以此經驗為基礎，不斷挑戰自我，拓展國際視野，成為未來產業中的領航者，並鼓勵更多年輕人參與技能競賽，提升國家技職力，在全世界各地大放異彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言