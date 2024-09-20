車放停車格被拖吊 竟是欠稅查封

欠稅者別心存僥倖！新竹蔡姓男子積欠12萬元使用牌照稅及罰鍰未繳，近日將車停在汽車停車格時，被收費員開單連線系統比對為欠稅車，竹市稅務局獲報後通知行政執行署新竹分署拖吊查封。蔡男雖稱罰鍰是前車主積欠，但執行官強調過戶前就應先釐清，蔡認栽先繳4萬元，才贖回愛車。

行政執行署新竹分署指出，為提升違章車輛追查效率，新竹市稅務局導入科技執法，利用固定式車牌自動辨識系統、路邊停車格、智慧停車柱及警察機關查獲通報等多元方式查核欠稅車。最新設置的智慧停車柱除了能抓欠稅，如牌照稅、綜所稅，甚至勞健保費等，還可連線揪出假車牌。

一名蔡姓男子因2010至2015年度汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，累積共12萬餘元，案件經新竹市稅務局檢附行政執行憑證，今年再移送新竹分署強制執行。

經查調蔡男財產狀況，發現其名下僅有1輛汽車及1輛機車，車輛行蹤掌握不易，直到停車後遭車牌自動辨識系統「揪出」查封。

由於執行人員到場後聯繫不上蔡男，先將車輛查封後並拖至拖吊場。果然當天中午就接到蔡男來電，蔡聲稱這些費用都是之前的車主欠的，「對我不公平」。

但執行署人員強調，買賣雙方辦理過戶登記時，就應釐清繳稅與裁罰等責任，蔡最後同意先繳4萬元後辦分期，才將查封車輛帶回。