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桃市打造動物認養與醫療中心

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影

桃園市動保處每年接獲1千多件動物遭撞、受困管溝等急難救助通報，委外處理救治花費約1100萬元，長期下來開銷不小，存活率也只有60%；動保處也考量新屋收容所偏遠不利民眾認養，決定斥資近億元在桃園區南昌公園打造具醫療功能的領養中心，盼減少委外開銷，預計10月試營運。

南昌公園原為陸軍21砲指部營區，占地7.6公頃，2018年軍方釋出土地後進行都市計畫變更，2022年開放休憩。公園保留500多棵樹木維持原有的生態，廳舍改做運動場館和動物認養與醫療中心。

桃園市動保處長王得吉說，南昌公園的動物領養中心有助解決新屋收容所過於偏遠、不利認養的問題，同時打造醫療中心也能處理動物車禍、受困等急難救助，以及執行流浪動物TNR絕育工作。

動物認養與醫療中心整修廳舍建物約花費8千萬元，已經完成，而超音波、X光機和ICU病房等醫療設備約1300萬元，正陸續採購。

王得吉表示，桃園平均1年有1000件到1200件動物急難救助，每年委外處理花費約1100萬元，動物醫療中心成立後，市府將自行處理大部分案件，也盼穩定的醫療品質有助提升存活率。

桃園 流浪動物 認養

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