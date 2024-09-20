桃市打造動物認養與醫療中心

桃園市動保處每年接獲1千多件動物遭撞、受困管溝等急難救助通報，委外處理救治花費約1100萬元，長期下來開銷不小，存活率也只有60%；動保處也考量新屋收容所偏遠不利民眾認養，決定斥資近億元在桃園區南昌公園打造具醫療功能的領養中心，盼減少委外開銷，預計10月試營運。

南昌公園原為陸軍21砲指部營區，占地7.6公頃，2018年軍方釋出土地後進行都市計畫變更，2022年開放休憩。公園保留500多棵樹木維持原有的生態，廳舍改做運動場館和動物認養與醫療中心。

桃園市動保處長王得吉說，南昌公園的動物領養中心有助解決新屋收容所過於偏遠、不利認養的問題，同時打造醫療中心也能處理動物車禍、受困等急難救助，以及執行流浪動物TNR絕育工作。

動物認養與醫療中心整修廳舍建物約花費8千萬元，已經完成，而超音波、X光機和ICU病房等醫療設備約1300萬元，正陸續採購。

王得吉表示，桃園平均1年有1000件到1200件動物急難救助，每年委外處理花費約1100萬元，動物醫療中心成立後，市府將自行處理大部分案件，也盼穩定的醫療品質有助提升存活率。