竹縣寶山鄉施工 部分區域9月25日起2天輪流停水

台灣自來水公司今天說，竹縣寶山鄉油田村與寶山村部分區域9月25日停水5小時影響33戶，另9月26日上午9時至下午3時於大崎村部分路段停水6小時影響350戶，民眾可多留意。

自來水公司今天發布新聞資料指出，新竹給水廠配合竹科管理局辦理管線遷移工程，需停水施工，將從9月26日的上午9時至下午3時停水共6小時。

自來水公司說，上述停水區域包含寶山鄉大崎村的大雅路1、2段（包含巷弄）、大雅2街、大坪1路、大坪2街、大坪3街、大坪5街、以及竹園路81、82、87、88巷（新竹山莊家園社區）、雙龍路等，影響戶數約350戶。

自來水公司指出，為穩定寶山地區供水，將辦理自來水延管工程，從9月25日上午9時至下午2時停水共計5小時，停水區域包含寶山鄉油田村以及寶山村周邊用戶，影響約33戶。

自來水公司說，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

自來水公司指出，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，可避免可能虹吸汙染發生。