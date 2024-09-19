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桃園動物急難救助委外費用高 市府建手術室、ICU自己做

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影

桃園市動保處每年有1千多件動物遭撞車禍、受困管溝等急難救助通報，委外處理救治花費約1100萬元，長期下來開銷不小，存活率也只有60%，再加上新屋收容所偏遠不利民眾認養，決定斥資近億元在桃園區南昌公園打造具醫療功能的領養中心，盼逐年減少委外開銷，近日已陸續採購超音波、X光機和ICU病房等設備，預計10月試營運。

南昌公園原為陸軍21砲指部營區，占地7.6公頃，2018年軍方釋出土地後進行都市計畫變更，2022年開放供民眾使用。公園保留500多棵樹木維持原有生態紋理，水泥操場也翻修成PU跑道，廳舍則改做運動場館和動物認養中心、醫療中心。

動保處長王得吉指出，南昌公園的動物領養中心有助解決新屋收容所過於偏遠、不利民眾認養的問題，而醫療中心不僅能處理動物車禍、受困管溝等急難救助，待領養的動物能受到更好的照顧，也能執行流浪動物TNR絕育工作。2中心整修廳舍建物費用約8千萬元，已經完成，而超音波、X光機和ICU病房等醫療設備約1300萬元，正陸續採購。

王得吉也說，桃園平均1年有1000件到1200件動物急難救助，每年委外處理花費約1100萬元，動物存活率約60%，動物醫療中心成立後，市府將自己處理大部分案件，減少委外處理的開銷，也盼穩定的醫療品質有助提升存活率。

桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影
桃園市動保處斥資近億元在南昌公園一隅打造動物領養中心與醫療中心，預計10月試營運。記者陳俊智／攝影

桃園 流浪動物 認養

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