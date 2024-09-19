桃園動物急難救助委外費用高 市府建手術室、ICU自己做

桃園市動保處每年有1千多件動物遭撞車禍、受困管溝等急難救助通報，委外處理救治花費約1100萬元，長期下來開銷不小，存活率也只有60%，再加上新屋收容所偏遠不利民眾認養，決定斥資近億元在桃園區南昌公園打造具醫療功能的領養中心，盼逐年減少委外開銷，近日已陸續採購超音波、X光機和ICU病房等設備，預計10月試營運。

南昌公園原為陸軍21砲指部營區，占地7.6公頃，2018年軍方釋出土地後進行都市計畫變更，2022年開放供民眾使用。公園保留500多棵樹木維持原有生態紋理，水泥操場也翻修成PU跑道，廳舍則改做運動場館和動物認養中心、醫療中心。

動保處長王得吉指出，南昌公園的動物領養中心有助解決新屋收容所過於偏遠、不利民眾認養的問題，而醫療中心不僅能處理動物車禍、受困管溝等急難救助，待領養的動物能受到更好的照顧，也能執行流浪動物TNR絕育工作。2中心整修廳舍建物費用約8千萬元，已經完成，而超音波、X光機和ICU病房等醫療設備約1300萬元，正陸續採購。