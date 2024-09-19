購物台醫療器材廣告療效涉誇大 桃園罰60件551萬元

桃園市衛生局表示，購物台聲稱產品療效的廣告，以貼近肌膚會產生熱能的廣告最多例如護具、眼罩或寢具等，其中宣稱可提高血氧濃度、增加血流量、增加血流速、抑制疼痛等超出核定用語及誇大不實，今年已裁罰60件，總金額551萬元。

衛生局提醒民眾身體不適，務必先就醫。坊間常見四肢或軀幹護具等醫療器材，多為宣稱含有石墨烯或遠紅外線等材質，這類醫療器材大部分屬於肢體裝具、軀幹裝具、動力式熱敷墊分級，核准的功能分別為「支持或固定上肢或下肢骨折、肌肉拉傷或韌帶扭傷，或為矯正或整直因疾病造成之身體結構變形」、「支持或固定身體軀幹及頸部骨折、肌肉拉傷或韌帶扭傷」、「在使用中維持一定的高溫以提供體表乾熱治療」等，廣告內容不得超出核准功能範圍，且皆需取得醫療器材廣告核准字號才能宣播，如果不屬於醫療器材管理的一般商品標示或宣傳具有醫療效能，已經違反醫療器材管理法的規定，可處60萬元以上2500萬元以下罰鍰。

衛生局指出，少數業者為了提升消費者購買意願，於廣告中誇大宣稱可提高血氧濃度、增加血流量、增加血流速、抑制疼痛等醫療效能，但是卻無法確保真實具備這些醫療效果，因此切勿輕信誇大不實、宣稱醫療效能的廣告，選購時注意三步驟口訣：一認、二看、三會用，辨認醫療器材，查看醫療器材許可證字號及詳閱使用說明書，才會正確使用醫療器材，守護自身的健康與安全。