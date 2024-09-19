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機車族注意！竹市護城河及市府周邊機車格10月1日起收費
為提高機車格周轉率以及改善長期占用問題，新竹市政府10月1日起將對市府周邊及護城河旁的中正路、文化街和民權路等熱門路段開始收費，費率為每小時10元，當天最高收費6小時60元。消息一出引來正反聲浪，有人批搶錢，也有人支持使用者付費。
新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。新竹市交通處表示，新竹市去年完成停車供需調查，經統計東區汽車需供比0.8、機車1.12；北區汽車需供比0.77、機車1.05；香山區汽車需供比0.93、機車1.05。
交通處指出，民權路、文化街和中正路屬於商業洽公路段，機車格停車率高，常接獲民眾陳情周邊機車停放空間不足及長期占用問題，為解決人民停車困擾，以路段總機車格數之10%至20%比例規畫收費機車格計64格，收費標準為每小時10元，每天最高60元，其餘機車格則維持免費停放，希望提升路段停車周轉率及提供臨停民眾使用。
新竹市交通處指出，目前新竹市已於商業熱門地點設置路邊收費機車格，共有20路段、超過300格機車格採用收費制度，自實施以來大獲好評，持續有地方民意代表及民眾陳情規劃實施，市府將陸續依照實際路段需求因地制宜來辦理，提供民眾更便利的停車空間。
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