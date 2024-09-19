國1楊頭拓寬高架道無楊梅交流道 公聽會上地方盼增設
為紓解國道1號車流，交通部高公局將採設置高架道路方式拓寬桃園楊梅至苗栗頭份的國1道路，北起五股楊梅高架終點、南至頭份交流道，全長36公里，盼中長程車流可走高架段減少壅塞，預計2033年2月完工。今舉行公聽會，楊梅地方居民及民代皆希望楊梅交流道於南下也能設置，讓車流直接進市區無需多繞。高公局回應，交流道改善將由地方政府提出申請。
國道1號五楊高架通車後，南來北往用路人更加方便，但楊梅到頭份路段仍有嚴重壅塞情況，為紓解車流，高公局拓寬國1讓長程車輛改走高架路段，提升國道服務水準。將沿既有國1兩側平面拓寬，於湖口截彎取直以隧道穿越陸軍湖口訓練場，接續設置轉接道銜接國1高架與平面路段，於竹北採國1兩側高架拓寬工程，拓寬後將有10線道，工程總經費1314億元，預計2033年2月完工，後續將協議價購約1700戶居民用地。
立委涂權及服務處、市議員周玉琴及地方民眾皆反映，現有高架段匝道僅往北方向在楊梅有交流道，而南向卻沒有，現在僅半套，導致民眾往南向需提前在中壢轉接道銜接平面，或是至湖口交流道下道路面，楊梅市區的民眾需要繞道，也建議將楊梅休息站旁便道直接設交流道，讓地方居民更加方便。
高公局回應，原北向交流道是為救災需求增設交流道，並開放部分民眾使用，若民眾仍希望配置交流道，需要地方政府提出計畫申請。交通局說，校前路交流道增設南入匝道部分因與楊梅休息站位址衝突，高公局評估可行性較低，不過交通局後續將再與高公局研商本案推動可行性。
也有民眾擔心周邊的甡甡路會不會又限縮或是無路可走，第3期工程是否能同時進行，桃園市新建工程處說，甡甡路原路段因寬度僅2.5至4公尺，同時承擔市區及國道1號交流道往來交通流量，第3期工程長度約850公尺，預計新闢道路寬度為8公尺，工程總經費為2.8億元，目前正由工務局辦理用地取得中，新建工程處同步辦理基本設計，預計今年底完成基本設計，後續視用地取得情形及財源籌措辦理細部設計及施工等相關事宜。
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