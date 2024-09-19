竹市增11處標靶式科技執法 10月16日起取締違規

新竹市警察局今天指出，轄內新建11處標靶式科技執法點，具備智慧監控功能，可分析汽機車未停讓行人及未保持路口淨空等違規行為，以達「精準執法」，將於10月16日起正式執法。

新竹市警察局今天發布新聞稿表示，標靶式科技執法裝置主要針對汽機車在重要路口未停讓行人進行監測，透過智慧監測、數據分析汽機車與行人的距離，藉3至4張照片判定是否違規，以降低交通事故。

警察局指出，此次新建的11處標靶式科技執法點包括成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口、公道五路與建功一路104巷口、關新路與關新北路、西大路與民富街口、經國路與鐵道路口、介壽路與金山街、大雅路與武陵路196巷、公道五交流道。

警察局表示，各執法點根據不同路段常見的交通問題，設定主要取締項目，旨在改善交通秩序，確保用路安全與順暢。新增11處科技執法點的宣導期為9月16日至10月15日，10月16日起正式執行。

竹市警局人員向中央社記者指出，此次新增的科技執法點，有6處為「移動式科技執法」，意指未來若該路口的違規、事故行為已明顯降低，就可拆移至其他路口（段）使用。