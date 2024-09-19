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苗縣龍昇國小飽受水患之苦 爭取400萬改善工程、縣長喊快發包

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣長鍾東錦率教育處團隊在校長王世文陪同下，實地會勘校園周邊排水系統。 圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦率教育處團隊在校長王世文陪同下，實地會勘校園周邊排水系統。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣造橋鄉龍昇國小排水系統老舊，常因排水溝寬窄不一且有高低落差導致排水不良，遇強降雨時校園飽受水患之苦，校方向縣府爭取400萬元「排水系統整建工程」改善，縣長鍾東錦今到校實地會勘後，認為確有迫切需求，指示教育處加速發包作業。

龍昇國小坐落省道台1線旁的山坡地，校舍和設施因分階段分年建造，造成排水溝寬窄不一且有高低落差，形成排水困難，每遇強降雨宣洩不及，不僅導致校園、教室淹水，同時也影響鄰田農作。校方爭取縣府約400萬元經費辦理排水系統整建工程，包括拆除老舊排水溝，規畫分流、串聯的排水溝系統，並設置5處集水井，有效將雨水導向台1線排水系統。

鍾東錦率教育處長葉芯慧一行人聽取簡報並實地會勘後，指示教育處加速相關改善工程作業，一方面優化校園環境，另方面與農友敦親睦鄰。

另外，龍昇國小是小校轉型的實驗教育學校，推展德國「耶拿教育」模式，是國內推動1至3年級與4至6年級混齡編班的示範基地，學生數穩定成長，目前各有24及18名學生；針對校方提出增設國中便於銜接實驗教育的建議，鍾東錦認為牽涉層面大，尚須教育團隊與地方審慎研商。

鍾東錦強調，苗栗縣政府挹注在教育的經費與資源絕對不輸給外縣市，且縣內小朋友的資質普遍非常優秀，儘管未來國中教育會考將由三級制改為五級制，仍希望家長能盡量鼓勵孩子留在苗栗就近升學，以身為苗栗人為榮，也符合教育部政策。

排水溝 校園 鍾東錦

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