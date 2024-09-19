認養地景藝術節「汲光片羽」 林口長庚陶冶民眾心靈

2024桃園地景藝術節活動主場在龜山區，以「迴．龜」為主題，結合龜山地景與人文產業發展特色，其中位於「上龜山」展區的長庚轉運站，在轉運站前廣場草地設有「汲光片羽」藝術品，設計理念以龜山區在地記憶描繪出水紋、山線、木紋交錯線條，從生活中汲取的光陰與情感，轉化成光影與色彩紋理疊加而成了回憶切片，如同空中漂浮的稀珍輕盈白羽，將草地、天空、樹木及湖景完美融合。

地景藝術節於本月13日熱鬧登場，林口長庚特別在昨日與桃園市文化局合作辦理認養儀式，由步赫里森藝術團隊創作的「汲光片羽」藝術品，在展期後能留駐長庚轉運站一段時日，持續陶冶更多來院民眾的心靈。儀式由林口長庚陳建宗院長與桃園市文化局唐連成副局長共同主持，並邀請創作者步赫里森藝術團隊親自到場向民眾講解創作理念。