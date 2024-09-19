新竹愛買熄燈 設櫃18年小吃也要撤…2千名網友淚喊不捨

新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，店家最近也掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條，而在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘也發文淚謝大家的支持，並透露將告老還鄉回新北市退休，不少網友從學生時期吃到成家立業，紛紛不捨。

在愛買新竹店美食街設櫃18年之久的「吃香台灣小吃」林姓老闆娘昨天在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，她在愛買設櫃18年，在新竹風城設櫃4年，期間22年累積了無數忠實客人，因近日好多愛護者關心「吃香台灣小吃」將何去何從？」她將告老還鄉回新北市，感謝新竹人22年的愛護，無限感恩，珍重再見，華麗轉身下台一鞠躬。

貼文曝光後，立即累積2千3百多人熱議，紛紛不捨：「燒肉套餐很經濟實惠好吃，17歲吃到27歲，要沒了…謝謝提供這些年好吃的回憶」、「從一家一個人吃到一家三個人…感謝..退休快樂」、「吃不到無敵辣的辣椒了」、「吃香的料理真的超級美味，最愛麻油雞麵線」、「希望老闆娘的好手藝可以傳承下去，排骨飯很好吃～～」、「每次都吃麻油雞麵線，好可惜啊！」

記者也實際走訪賣場詢問撤櫃情況，除了2樓特力屋不受影響外，包括B1美食街、1樓服飾、童鞋、Outlet以及餐飲品牌全數跟著愛買店營業到月底，全面撤出。