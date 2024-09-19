新竹愛買清倉5折起？網怨根本沒便宜 店員曝今起結帳再9折

新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，店家最近也掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條，更打出家電下殺5折起的優惠，吸引民眾前往搶購。不過有網友昨天去現場發現，根本沒有特別優惠，「就是平常的優惠價」，直呼被騙。店員則表示，因系統出錯， 結帳再9折優惠刷不出來，今天開始，商品都會有出清價。

愛買新竹店從9月初傳出僅營業到月底後，就引發新竹人關注，先前店員還不願證實此事，只強調9月都會營業，但隨著媒體陸續曝光因房東要調漲月租250萬元的消息後，也讓愛買新竹店要熄燈的訊息越來越明顯，近期更是「不演了」，直接掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條，證實結束營業。

不過昨天有網友在LINE社群分享，以為有清倉特價特別到現場搶便宜，沒想到上網比價發現，「根本沒有比較優惠」，貼著優惠黃標的價格，賣得價錢就是原本賣場的優惠價，不過貨架上還是空一片，懷疑是業者想營造搶購的心態。也有網友回覆：「空的貨架是廠商回收搬走了，不是賣完，不要被騙」。

記者實際走訪賣場，發現家電用品貼出下殺5折起的告示，不過實際比價，除了展示機價格遠比市價和電商低外，像是Acer14吋筆電，賣場原價貼出2萬7900元，現場黃標價2萬5900元，但知名電商也是賣2萬5900元；國際牌12公升除濕機，現場黃標價1萬2411元，知名電商也是賣相同價格1萬2411元，真正便宜的展示機，都早已貼上售出的告示。

記者實際詢問店內2、3名店員，店員表示，原本昨天（18日）開始，店內所有商品結帳時，都會再打9折出清價，但因系統錯誤，結帳時刷不出來，因此今天起才會有店內商品全面9折優惠；另也有店員說，實際商品的優惠就是結帳刷出來的金額，每件優惠不一樣，因為店內商品實在太多，都是以結帳時價格為主。