聽新聞
0:00 / 0:00

塞車45分鐘有感 鍾東錦促設法分散頭份交流道車流

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
國道1號苗栗縣頭份交流道容易塞車，縣府規畫短、中、長期計畫改善。圖／苗栗縣政府提供
國道1號苗栗縣頭份交流道容易塞車，縣府規畫短、中、長期計畫改善。圖／苗栗縣政府提供

昨天逢中秋節後第一天上班日，國道1號苗栗縣頭份交流道早上8點嚴重塞車，縣長鍾東錦座車行駛1公里路程，卡在車陣近45分鐘，有感長期塞車累積民怨，昨指示縣府工務處、水利處等單位設法分散車流解決。工務處確定爭取頭份交流道北入加速車道優先拓寬1個車道，並訂中長期計畫。

鍾東錦昨天主持縣務會議有感而發，表示中秋節假日後第一個上班日，頭份交流道北入匝道回堵，連帶他要進入南下匝道也塞車，他的座車從西側至繞東側，周邊道路都塞爆了。

鍾東錦說，頭份交流道周邊尤其西側中華路一帶塞車嚴重，新竹縣市到竹南科學園區，或苗栗鄉親北上新竹通勤，勢必累積民怨，將提案「園縣市共好高峰會」與竹竹苗縣市府、竹科管理局研商。

縣府工務處指出，國1頭份交流道交通改善短期爭取並確認頭份交流道北入匝道加速車道，優先拓寬增加1個車道，增加儲車空間；中期在頭份交流道以北1.2公里處的科東二路，設置北入、南出半套單點鑽石型匝道，長期推動科東二路高架延伸，增設台1線至興隆路聯絡道，及中興路拓寬案。

另外，縣府水利處也加速辦理土牛溪分洪道工程，推動都市計畫個案變更，沿著土牛溪岸規畫6至8公尺的水防道路，連接縣道124線、124甲（高速公路聯絡道），分散上、下東側交流道的車流。

塞車 車道 頭份

延伸閱讀

塞車45分鐘有感 鍾東錦指示設法分散頭份交流道車流

悠遊台6黃金線 公館鄉66家業者串聯推3條遊程

苗縣出磺坑再造歷史現場2.0工程 歷時4年今辦竣工典禮

竹苗區國中會考新制117學年上路 苗栗即日啟動準備工作

相關新聞

塞車45分鐘有感 鍾東錦促設法分散頭份交流道車流

昨天逢中秋節後第一天上班日，國道1號苗栗縣頭份交流道早上8點嚴重塞車，縣長鍾東錦座車行駛1公里路程，卡在車陣近45分鐘，...

桃園凍卵營養金補助 增至2萬元

桃園市去年起率六都之先開辦凍卵營養金補助，為降低女性凍卵負擔，市長張善政昨宣布10月起從1萬元補助加碼至2萬元，藍綠女性...

交通部機車駕訓補助 竹市加碼贈500頂安全帽

交通部公路局專案補助民眾報名參加機車駕訓班並考取駕照，新竹市警察局今天加碼捐贈500頂安全帽給新竹區監理站，送給考取駕照...

「生命在說話」聽孩子說他的生命故事系列 921竹北登場

舞象基金會致力促進全球華人家庭成員身心靈健康，9月21日周六下午2點到4點將在新竹縣竹北市舉辦「生命在說話：聽孩子說他的...

苗栗限定！客家廣場舞比賽 組隊拚健康、更拚獎金

苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，將於今年11月23、24日比賽，總獎金45萬元，縣長鍾東錦等人歡迎鄉親組隊參賽...

桃園非犬貓特殊寵物將開放認養 動保處今公布需知

桃園市動物保護處表示，第3季非犬貓特殊寵物認養活動28日下午1點在桃園國際棒球場（樂天棒球場）旁文康路辦理辦理，想擁有伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。