塞車45分鐘有感 鍾東錦促設法分散頭份交流道車流

昨天逢中秋節後第一天上班日，國道1號苗栗縣頭份交流道早上8點嚴重塞車，縣長鍾東錦座車行駛1公里路程，卡在車陣近45分鐘，有感長期塞車累積民怨，昨指示縣府工務處、水利處等單位設法分散車流解決。工務處確定爭取頭份交流道北入加速車道優先拓寬1個車道，並訂中長期計畫。

鍾東錦昨天主持縣務會議有感而發，表示中秋節假日後第一個上班日，頭份交流道北入匝道回堵，連帶他要進入南下匝道也塞車，他的座車從西側至繞東側，周邊道路都塞爆了。

鍾東錦說，頭份交流道周邊尤其西側中華路一帶塞車嚴重，新竹縣市到竹南科學園區，或苗栗鄉親北上新竹通勤，勢必累積民怨，將提案「園縣市共好高峰會」與竹竹苗縣市府、竹科管理局研商。

縣府工務處指出，國1頭份交流道交通改善短期爭取並確認頭份交流道北入匝道加速車道，優先拓寬增加1個車道，增加儲車空間；中期在頭份交流道以北1.2公里處的科東二路，設置北入、南出半套單點鑽石型匝道，長期推動科東二路高架延伸，增設台1線至興隆路聯絡道，及中興路拓寬案。

另外，縣府水利處也加速辦理土牛溪分洪道工程，推動都市計畫個案變更，沿著土牛溪岸規畫6至8公尺的水防道路，連接縣道124線、124甲（高速公路聯絡道），分散上、下東側交流道的車流。