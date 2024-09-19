桃園凍卵營養金補助 增至2萬元

桃園市去年起率六都之先開辦凍卵營養金補助，為降低女性凍卵負擔，市長張善政昨宣布10月起從1萬元補助加碼至2萬元，藍綠女性議員都認同，甚至建議市府應再提高後續保存費用補助。台中市也有多名民代要求跟進凍卵補助，中市衛生局則表示，建議應由中央制定政策、統一執行。

桃園市現行凍卵營養金補助對象為本人或配偶設籍桃園，且25至40歲的女性。參與計畫第1年補助1萬元凍卵營養金，後續第2至3年各補助6000元保存相關費用，每案最多補助2萬2000元。市府統計，去年和今年桃園分別有212人和179人申請，合計共391人。

不過，桃市凍卵營養金補助計畫，不僅曾被民代質疑宣傳費高於補助費，也被審計處點名成效有限，包括市府去年編列1000萬元預算，實際執行僅286萬元，預計補助400人，實際僅219人。

婦幼局副局長陳先琪說，凍卵療程所需經費約10萬至20萬以上，市府日前與人工生殖相關專家召開專家會議、討論年度預算後，決定將補助提高至2萬元，希望進一步減輕女性負擔。預估今年申請人數從200人增至250人，申請補助費用將由320萬提升至520萬元，後續持續觀察申請情形。

國民黨市議員張桂綿說，現代女性考慮事業、經濟等因素，普遍晚婚，但隨年齡增長，自然受孕機率也降低，認同市府祭出凍卵政策並調高補助，有助提升女性凍卵意願，也能緩解少子化。

民進黨市議員陳雅倫也表示，凍卵補助是現代社會趨勢，已多次建議市府提高凍卵補助，樂見從善如流。但一次凍卵花費十餘萬元，後續每年還要負擔保存費用，所費不貲，也盼市府增加補助。

中市目前並無凍卵補助規畫，藍綠市議員邱愛珊、張家銨等人曾多次爭取，要求市府補助凍卵費用，避免女性晚婚、年齡太高而無法生育。中市府衛生局回應，建議應由中央統一執行，也函請國民健康署研議辦理。