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交通部機車駕訓補助 竹市加碼贈500頂安全帽

中央社／ 新竹市18日電
新竹市警察局與新竹區監理所18日共同舉辦機車駕訓疊加補助記者會暨安全駕駛宣導活動，竹市警局長邱紹洲（左）代表捐贈500頂安全帽，由新竹區監理所長吳季娟（右）代表接受，將送給參加機車駕訓考取駕照的民眾。圖／新竹市警察局提供（中央社）
新竹市警察局與新竹區監理所18日共同舉辦機車駕訓疊加補助記者會暨安全駕駛宣導活動，竹市警局長邱紹洲（左）代表捐贈500頂安全帽，由新竹區監理所長吳季娟（右）代表接受，將送給參加機車駕訓考取駕照的民眾。圖／新竹市警察局提供（中央社）

交通部公路局專案補助民眾報名參加機車駕訓班並考取駕照新竹警察局今天加碼捐贈500頂安全帽給新竹區監理站，送給考取駕照民眾，盼鼓勵更多民眾參加機車駕訓，提升騎乘安全。

新竹市警局與新竹區監理所今天下午共同舉辦機車駕訓疊加補助記者會暨安全駕駛宣導活動，並由新竹市警察局長邱紹洲代表捐贈500頂安全帽，新竹區監理所長吳季娟代表受贈。

邱紹洲致詞指出，113年1至6月全國交通事故受傷人數25萬7000多人，其中18到24歲機車騎士佔比近2成，原因與交通安全觀念不足有關，凸顯參加機車駕駛完整訓練的重要性。

邱紹洲說，政府專案補助民眾參加機車駕訓、考取駕照，竹市警局也加碼捐贈500頂安全帽給新竹區管理所，盼鼓勵更多民眾參加機車駕駛訓練，建立正確及良好騎乘知識，降低機車騎士傷亡。

吳季娟致詞表示，經交通部統計參加機車駕訓取得駕照者，違規風險降低56%、肇事風險降低35%，顯見機車駕訓有助於提升新手駕駛對道路潛在危險的感知，降低事故發生。

吳季娟指出，民眾參加駕訓並考取駕照後，就可獲得竹市警局加碼捐贈的安全帽，數量有限、送完為止。

交通事故 安全帽 新竹 警察 駕照

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