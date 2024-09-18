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「生命在說話」聽孩子說他的生命故事系列 921竹北登場

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
舞象基金會致力促進全球華人家庭成員身心靈健康，9月21日周六下午2點到4點將在新竹縣竹北市舉辦首場「生命在說話：聽孩子說他的生命故事」系列活動。圖／舞象基金會提供
舞象基金會致力促進全球華人家庭成員身心靈健康，9月21日周六下午2點到4點將在新竹縣竹北市舉辦首場「生命在說話：聽孩子說他的生命故事」系列活動。圖／舞象基金會提供

舞象基金會致力促進全球華人家庭成員身心靈健康，9月21日周六下午2點到4點將在新竹縣竹北市舉辦「生命在說話：聽孩子說他的生命故事」系列活動第一場，將以淺顯易懂的薩提爾冰山對話模式，透過演講和體驗活動幫助家長和孩子溝通，同樣方法也適用在夫妻、父母或同事身上，基金會歡迎大家一起來學習。

舞象基金會是2018年在美國加州註冊成立的非營利性組織，主要服務對象為在美國的華人家庭，致力於推動個人內在自我覺察，進而促進人與人之間深刻與一致性的溝通對話，希望透過設計和提供相關活動課程，協助建立更良好的人我關係，讓愛與和諧走入家庭。

基金會表示，創辦人及董事長黃千薰2000年從台灣移民美國加州，原本打算在2011年回台照顧長年生病的母親，但在返台前，她的母親突然離世，讓她無法走出喪母之痛，在台灣學習「薩提爾冰山對話」後，才重新開展人生，之後再度回美 ，並決定在華人家庭中全力推廣「薩提爾冰山對話」。

首場「生命在說話」 系列活動21日在新竹縣竹北市成功三路159號2樓舉辦；其他場次歡迎上網查詢，除線上和實體講座、課程，舞象基金會10月將特別從台灣引進師資，跨海到美開辦薩提爾教練模式，以華語教學，協助學員取得國際教練認證，更多舞象課程與活動可上網查詢https://reurl.cc/pvM4l8

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