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苗栗限定！客家廣場舞比賽 組隊拚健康、更拚獎金

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，縣長鍾東錦等人今天啟動歡迎鄉親組隊參賽，現場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，縣長鍾東錦等人今天啟動歡迎鄉親組隊參賽，現場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，將於今年11月23、24日比賽，總獎金45萬元，縣長鍾東錦等人歡迎鄉親組隊參賽，透過舞蹈音樂接觸客家、學習客語，用熱情活力及創意展現客家精神。

鍾東錦、立委邱鎮軍、議員曾美露、孫素娥、廖秀紅、張志宇、許櫻萍，及苗栗市長余文忠、造橋鄉長徐連斌、南庄鄉長羅春蓮、大湖鄉長黃惠琴等人，今天在縣府第一辦公大樓大廳，啟動禾埕練舞功活栗舞現「客家藝文嘉年華活動-廣場舞比賽」。

現場公布縣府文化觀光局行政科長林思伶作詞、江雯作曲「火焰蟲 𥍉啊𥍉」、「照亮山城」、「愛發夢个年紀」的指定廣場舞歌曲，安排劉丞熹、林軒、陳孟蕎演唱，並由去年獲得社會組第1名的開心廣場舞蹈團帶來的示範表演，氣氛熱鬧滾滾。

文觀局局長林彥甫說，今年社會組25隊，幼兒組、學生組各10隊，參賽隊伍每隊補助8000元表演費，11月23日、24日在縣府第一辦公大樓前廣場舉行，各組第一名獎金3萬元，總獎金45萬元。

報名9月23日上午8點至10月22日中午12點，名額有限，額滿為止，相關辦法及活動簡章請至文化觀光局網站，或「113年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」臉書粉絲專頁搜尋，或洽詢037-352961轉312、037-482435。

鍾東錦表示，太太陳美琦也會去參加廣場舞練舞。跳舞是一種運動，不單身體健康，也利用機會聯誼，期望鄉鎮市公所、社區推廣，大家一起來來觀賞練舞功，一舉數得。

苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，縣長鍾東錦等人今天啟動歡迎鄉親組隊參賽，現場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞比賽邁入第6年，縣長鍾東錦等人今天啟動歡迎鄉親組隊參賽，現場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

客家 苗栗市 苗栗縣 鄉長 鍾東錦

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