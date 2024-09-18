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桃園非犬貓特殊寵物將開放認養 動保處今公布需知
桃園市動物保護處表示，第3季非犬貓特殊寵物認養活動28日下午1點在桃園國際棒球場（樂天棒球場）旁文康路辦理辦理，想擁有伴侶動物的民眾，歡迎帶身分證正反面影本還有運輸籠具參加。
動保處說明，目前飼養的寵物以犬貓為大宗，非犬貓的寵物如兔子、天竺鼠等也有逐年上升的趨勢。近幾年來動保處收容非犬貓寵物數不勝數，經公告仍無飼主領回，就規畫每季辦理認養，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。
非犬貓特殊寵物認養28日下午1點在樂天棒球場旁文康路（領航北路一段1號）辦理，活動限設籍桃園市民參加需年滿18歲，這次認養寵物有鳳梨小太陽鸚鵡、賈丁鸚鵡、月輪鸚鵡、和尚鸚鵡、兔子、黃金鼠、加卡利亞倉鼠及花枝鼠等，共計13隻寵物開放認養。
另有指定認養的寵物折衷鸚鵡、黑澤巨蜥及赫曼陸龜共計3隻開放指定認養。動保處強調，民眾認養應有飼養非犬貓特殊寵物的心理認知，須參加1小時的動物保護及生命教育課程「認養前的三思」，活動當日務必帶身分證正反面影本及適當的運輸籠具以利流程順利進行；認養活動前先填寫認養須知評估表或指定動物資格評比表，現場提供限量紙本填寫，活動詳情可參考桃園動保處的官網：https://animal.tycg.gov.tw/)或臉書粉絲專頁。
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