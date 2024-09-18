推動路邊智慧停車 桃園最快明年全數更新「智慧開單」

桃園市推動「路邊智慧停車」計畫，目前全市智慧停車格達2380格，其中，影像辨識式的智慧車柱有274格、地磁系統為2106格。交通局今天表示，為防身障車格、共用臨停區等特殊車格遭占用，將規畫增設1200個智慧車柱，結合科技執法加強停車管理，另將建置1萬9000顆地磁，最快明年路邊收費停車格就會全數改為「智慧開單」。

市府統計，全市共有2萬6749格路邊停車格，其中，收費停車格占1萬9709格。由於人力開單，容易因巡場時間差導致停車費短收，民眾持單至超商繳費，市府每年也需支付超商代收費約3000萬元，因此交通局自去年起逐步推動智慧開單。

交通局停管科長巫秀堅表示，智慧停車格分為「影像辨識車柱」和「地磁」2系統，差別在於智慧停車柱能以影像辨識系統，偵測車輛停放及車號，車輛停好就計費；地磁設備則只能偵測車輛停放，無法掃描車號。

巫秀堅表示，地磁設備雖仍需人工開單，但建置成本每顆僅約6000至8000元，智慧車柱則需6萬至22萬；適逢明年路邊停車開單委外廠商將換新，市府預計明年底前全面導入智慧開單系統，並以設置地磁為主。

未來車輛駛離停車格15分鐘後，就能掃描停車單上的QR Code後以行動支付繳費，或可至超商臨櫃繳費。與市府合作的行動支付業者有「車麻吉」、「friDay理財+」、「街口支付」、「歐付寶」、「Easy Wallet悠遊付」、「全支付」、「停車大聲公」、「一卡通MONEY」、「icash Pay」、「Pi行動錢包」。

至於有民代擔憂，校園家長接送區、身障車格、共用臨停區等特殊車格常遭占用。巫秀堅表示，市府已盤點相關車格共1200處，未來將設置1200個智慧車柱，透過車柱上的影像辨識設備和警政系統連線，加強科技執法。