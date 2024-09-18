快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

外包清潔員遭欠薪赴新竹台大生醫抗議 院方稱也是受害者

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題。記者胡蓬生／攝影
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題。記者胡蓬生／攝影

新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題；院方聲明強調依合約支付員工薪資是婆婆媽媽環保公司的責任，院方也是受害者；針對這起勞資糾紛，竹科管理局下午2點協助召開勞資爭議調解會議。

自救會指出，在院內提供清潔服務的女性大多是單親媽媽及弱勢族群，靠這份工作維持生計，從6月開始欠薪後，問題迄今都未能解決，有的單親媽為小孩學費賣掉機車，也有的一天得接兩班工作，辛苦維持生計，因此求助新竹縣勞動黨議員羅美文，上午率隊到台大生醫園區控訴，呼籲社會大眾關注她們的工作權益。

警方上午派出多名警力到現場維持秩序，院方也派員到場說明，表明醫院並未惡意積欠6、7月薪資，因承包的婆婆媽媽環保公司一直未備齊請款資料，院方無從核算應付的價金，並非如外傳院方惡意拖欠清潔人員薪資，且主動介入並處理後續事宜，更沒有自救會指稱的態度冷漠、拒絕處理勞工合理訴求的情事。

新竹科學園區管理局也說明指出，婆婆媽媽環保公司積欠員工薪資，受害員工的工作地點在竹北科管局生醫園區內，已對公司實施勞動檢查並提供員工相關法令諮詢、協助安排勞資爭議調解，接獲員工申訴後，立即對婆婆媽媽環保公司實施勞動檢查，因公司未依規定受理檢查，將依規定裁處。

新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題。記者胡蓬生／攝影
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題。記者胡蓬生／攝影
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議。圖／勞動黨提供
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議。圖／勞動黨提供
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議。圖／勞動黨提供
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議。圖／勞動黨提供

婆婆 薪資

延伸閱讀

白髮貼胸男、強迫推銷姐 繼恐怖計程車後…新竹又出現2怪人

越南4移工中秋節在新竹紅毛港附近海岸戲水 溺水1死1傷

就市論勢／重電、生醫 具利多題材

白新竹議員轟「你錯了」 游淑慧反嗆：跟我戰北市法令?

相關新聞

外包清潔員遭欠薪赴新竹台大生醫抗議 院方稱也是受害者

新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決...

桃園路邊停車 最快明年全數更新「智慧開單」

桃園市推動「路邊智慧停車」計畫，目前全市智慧停車格達2380格，其中，影像辨識式的智慧車柱有274格、地磁系統為2106...

桃園減碳創意再加乘 回收活動大帆布成時尚單品

桃園市環保局指出，桃園是全台第一個落實低碳活動指引審查機制的城市，市府己要求所屬各局處辦活動必須以低碳為前提，今年已辦理...

北橫9月攀樹冒險境探索趣 換高度挑戰自我探部落新秘境

秋天季節，桃園市復興區北橫擁有千年神木群、林蔭步道、森林溪流自然景色及豐富生態，市府風景管理處今天上午表示，9月探索北橫...

部桃「舊影新痕」土地公廟攝影展 減緩失智進程

衛福部桃園醫院表示，9月21日是國際失智症日（World Alzheimer’s Day），訂這一天讓全球的失智症患者及...

塞車45分鐘有感 鍾東錦指示設法分散頭份交流道車流

中秋節後第一天上班日，國道1號苗栗縣頭份交流道今天上午8點嚴重塞車，縣長鍾東錦座車卡在車陣45分鐘，他感同身受，認為長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。