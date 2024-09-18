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外包清潔員遭欠薪赴新竹台大生醫抗議 院方稱也是受害者
新竹台大分院生醫醫院發生外包清潔人員薪資遭拖欠數月的爭議，但協調多次未果，自救會上午在醫院門口發動抗議，要求院方協助解決欠薪問題；院方聲明強調依合約支付員工薪資是婆婆媽媽環保公司的責任，院方也是受害者；針對這起勞資糾紛，竹科管理局下午2點協助召開勞資爭議調解會議。
自救會指出，在院內提供清潔服務的女性大多是單親媽媽及弱勢族群，靠這份工作維持生計，從6月開始欠薪後，問題迄今都未能解決，有的單親媽為小孩學費賣掉機車，也有的一天得接兩班工作，辛苦維持生計，因此求助新竹縣勞動黨議員羅美文，上午率隊到台大生醫園區控訴，呼籲社會大眾關注她們的工作權益。
警方上午派出多名警力到現場維持秩序，院方也派員到場說明，表明醫院並未惡意積欠6、7月薪資，因承包的婆婆媽媽環保公司一直未備齊請款資料，院方無從核算應付的價金，並非如外傳院方惡意拖欠清潔人員薪資，且主動介入並處理後續事宜，更沒有自救會指稱的態度冷漠、拒絕處理勞工合理訴求的情事。
新竹科學園區管理局也說明指出，婆婆媽媽環保公司積欠員工薪資，受害員工的工作地點在竹北科管局生醫園區內，已對公司實施勞動檢查並提供員工相關法令諮詢、協助安排勞資爭議調解，接獲員工申訴後，立即對婆婆媽媽環保公司實施勞動檢查，因公司未依規定受理檢查，將依規定裁處。
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