桃園9處鍾肇政標示遭殃 家屬：文學應予尊重

農田水利署石門管理處以鍾肇政文學作品打造9處意象景觀設施，近日遭民眾發現「鍾肇政」3字全遭惡意塗鴉和毀損，鍾肇政之子鍾延威今天說，文學是超然的，希望民眾予以尊重。

農業部農田水利署石門管理處去年6月，在石門大圳桃園龍潭三坑段的農田水利維護道路周邊打造休憩空間，並結合已故客家大老、「台灣文學之母」鍾肇政作品，打造9處意象景觀設施。

但工程甫完工啟用3個月，近日民眾發現，9處意象景觀設施上的「鍾肇政」名字全數遭惡意塗鴉毀損，民眾痛罵行為人「很沒水準、太過分」。

鍾延威今天告訴中央社記者，家屬無從判斷破壞者的動機或原因，但文學應是超乎種族、地域及黨派、政治，是超然的，大家對文學應予以尊重，且鍾老確實在文學上有其成就，以及對台灣歷史的意義及良好形象，公家單位把鍾老文本內容當作公共藝術，應就是強調其文學性，身為1個公民的立場，希望大家要尊重文學及公共藝術的設置。

石門管理處處長林昆賢指出，在獲報意象景觀設施遭破壞的第一時間就已報警，並由負責的工作站站長邱顯達前往現勘，巡視發現9處都是針對「鍾肇政」的名字3字進行毀損，不排除是政治立場不同的人所為，目前已先將毀損處遮住，並已聯繫承包廠商進行修復，預計9月底前完成。

桃園市政府客家事務局長范姜泰基表示，鍾肇政是台灣重量級的客籍文學家，其一生更是一部台灣文學史，因而有「台灣文學之母」的美稱，市府也在2022年重新整理出版「新編鍾肇政全集」，這些意象景觀設施雖非客家局製作，但仍呼籲民眾勿因個人好惡破壞公共展示物品。