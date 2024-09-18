桃園減碳創意再加乘 回收活動大帆布成時尚單品

桃園市環保局指出，桃園是全台第一個落實低碳活動指引審查機制的城市，市府己要求所屬各局處辦活動必須以低碳為前提，今年已辦理超過50場低碳活動，減碳量超過2000公噸成效斐然。環保局作為領頭羊，率先示範把將今年4月辦理永續趴的大型帆布回收再設計，製成環保時尚單品，展現減碳精、永續生活態度。

環保局長陳世偉表示，大部分活動宣傳期間，主辦單位會依活動主題和定位，設計主題標誌、圖像等，提升活動辨識度與吸引受眾目光，會輸出大型帆布或製作相關道具裝置，過去辦活動結束，這些帆布往往成為一次使用的廢棄物，造成環境負擔。環保局積極面對這個情況，建議在辦理活動時，以3R：Recycle（循環回收）、Reuse（物盡其用）、Reduce（減少使用）為規畫活動理念，並以租、借或選用對應材質、可再利物等布置場地，減少活動後產生的廢棄物，希望藉由活動的源頭減塑、節能減碳、循環再利用等方式，力行減碳。

陳世偉局長指出，因應2050淨零排放目標，市府辦理各項大型活動依低碳活動指引規畫，環保局帶頭示範減碳活動從活動布置物開始，不輕忽隱形碳排。今年4月與樂天桃猿冠名合作「永續趴」主題日，邀請球迷秀出減碳dresscode，推廣全場使用循環杯，鼓勵民眾共同減碳；8月剛落幕的亞太永續博覽會，也是以3R為核心，打造100%全循環的桃園館，展現循環永續理念，更獲得2024第三屆亞太永續博覽會「綠色設計獎」金獎。

環保局表示，據「永續趴」主題日活動問卷統計，74%的參與民眾使用循環杯，在交通方面，搭乘大眾運輸的民眾，較去年提升10%，不僅將環保結合運動賽事，更推廣從活動至日常生活，與民眾一起落實減碳，活動後嘗試收回主視覺帆布，交予桃園在地工作室，經過量身設計、剪裁，改造成環保帆布提袋等單品，藉由活動帆布再生之旅，減少活動輸出物的浪費，同時展現循環再利用的環保理念。

後續將於環保局粉絲專頁辦理線上活動，讓民眾有機會獲得創意單品，也讓活動意涵延續發酵。

活動資訊請關注桃園環保局 「護守桃花源」粉絲專頁。