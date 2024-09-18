北橫9月攀樹冒險境探索趣 換高度挑戰自我探部落新秘境

秋天季節，桃園市復興區北橫擁有千年神木群、林蔭步道、森林溪流自然景色及豐富生態，市府風景管理處今天上午表示，9月探索北橫試辦攀樹主題冒險及山蘇故鄉秘境探索， 今天及28日舉辦「別樹一幟」角板山探樹趣攀樹遊程，體驗攀樹樂趣，27至28日舉辦2天1夜「悠遊山蘇的故鄉」秘境探索，漫遊周邊景點，挑戰冒險和探索北橫景點。

市府風管處長廖育儀表示，北橫各旅遊景點都有不一樣特色及文化，可謂具備大自然獨有「天然空調」，是老少咸宜的渡假勝地，北橫遊程一年四季各有特色，吸引許多遊客健走步道及體驗北橫探索遊程之旅。

近年興起攀樹體驗戶外活動風氣愈來愈夯，該處今天及28日各在角板山公園舉辦「別樹一幟」角板山探樹趣攀樹冒險遊程，廖育儀表示，角板山公園有很大樹，該處試辦2場攀樹遊程，透過安全繩索對抗地心引力，使用安全繩索攀上樹頂及垂降冒險，鍛鍊耐力和毅力，體驗自我挑戰精神，還可漫步角板山行館、形象商圈、角板山行館，感受北橫景點探索，若今年試辦效果良好，後續將經常舉辦。