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北橫9月攀樹冒險境探索趣 換高度挑戰自我探部落新秘境

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市府風管處9月復興區北橫探索，推出角板山攀樹冒險及山蘇故鄉秘境探索，吸引年輕男女體驗趣。圖／市府風管處提供
市府風管處9月復興區北橫探索，推出角板山攀樹冒險及山蘇故鄉秘境探索，吸引年輕男女體驗趣。圖／市府風管處提供

秋天季節，桃園市復興區北橫擁有千年神木群、林蔭步道、森林溪流自然景色及豐富生態，市府風景管理處今天上午表示，9月探索北橫試辦攀樹主題冒險及山蘇故鄉秘境探索， 今天及28日舉辦「別樹一幟」角板山探樹趣攀樹遊程，體驗攀樹樂趣，27至28日舉辦2天1夜「悠遊山蘇的故鄉」秘境探索，漫遊周邊景點，挑戰冒險和探索北橫景點。

市府風管處長廖育儀表示，北橫各旅遊景點都有不一樣特色及文化，可謂具備大自然獨有「天然空調」，是老少咸宜的渡假勝地，北橫遊程一年四季各有特色，吸引許多遊客健走步道及體驗北橫探索遊程之旅。

近年興起攀樹體驗戶外活動風氣愈來愈夯，該處今天及28日各在角板山公園舉辦「別樹一幟」角板山探樹趣攀樹冒險遊程，廖育儀表示，角板山公園有很大樹，該處試辦2場攀樹遊程，透過安全繩索對抗地心引力，使用安全繩索攀上樹頂及垂降冒險，鍛鍊耐力和毅力，體驗自我挑戰精神，還可漫步角板山行館、形象商圈、角板山行館，感受北橫景點探索，若今年試辦效果良好，後續將經常舉辦。

另在本月27至28日舉辦重頭戲的2天1夜秘境時光探索「悠遊山蘇的故鄉─看見上帝的光」遊程，在上巴陵的卡拉部落，遊客可入住山林民宿，園區有巨大的天然山蘇園、方舟教堂、德倫瀑布及夢幻竹林景致，品嘗道地原民獵人美食，體驗森林秘境及泰雅族文化的深度旅遊，民眾可至「探索北橫」遊程活動網站查詢。

9月復興區北橫探索27至28日2天1夜卡拉部落山蘇故鄉秘境探索，漫遊德倫瀑布及夢幻竹林。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索27至28日2天1夜卡拉部落山蘇故鄉秘境探索，漫遊德倫瀑布及夢幻竹林。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索今天及28 日試辦角板山攀樹冒險遊程，吸引年輕男女體驗挑戰。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索今天及28 日試辦角板山攀樹冒險遊程，吸引年輕男女體驗挑戰。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索27至28日2天1夜卡拉部落山蘇故鄉秘境探索，漫遊德倫瀑布及夢幻竹林。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索27至28日2天1夜卡拉部落山蘇故鄉秘境探索，漫遊德倫瀑布及夢幻竹林。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索今天及28 日試辦角板山攀樹冒險遊程，吸引年輕男女體驗挑戰。圖／市府風管處提供
9月復興區北橫探索今天及28 日試辦角板山攀樹冒險遊程，吸引年輕男女體驗挑戰。圖／市府風管處提供

北橫 景點 角板山

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