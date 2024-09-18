部桃「舊影新痕」土地公廟攝影展 減緩失智進程

衛福部桃園醫院表示，9月21日是國際失智症日（World Alzheimer’s Day），訂這一天讓全球的失智症患者及家屬能連結、感受各界的關懷。部桃長期致力提升失智症患者的照護，並藉國際日讓社會大眾認識失智症。

部立桃園醫院社工室、神經內科、失智症照護中心與神經內科醫師兼創作者邱詡懷合作，在醫院規畫一場名為「舊影新痕 瞬間永恆 致未曾逝去的想念」桃園土地公廟攝影展，今天開幕，展期至11月，深度連結桃園當地鄉親，關懷失智症病患。

攝影展以桃園市各土地公廟及現代建築為主題，展現古老信仰文化與現代社會之間的交融與傳承，突顯時光流轉下的歷史與不變的文化印記。邱詡懷醫師說明，攝影展的靈感來自於失智症患者的生活經驗，由於疾病的影響，患者常常無法建立新的記憶，彷彿生活被困在過去，這與古老的土地公廟置身於現代建築之間的畫面相互呼應，透過這些影像，展示了記憶與現實之間的交錯與融合。

邱詡懷醫師強調，對於失智症患者來說，良好的社會支持系統很重要，包括維持與家鄉的連結、持續參與社交活動，有助於減緩失智症的進程，透過深化地方文化的認同感，患者能找到情感上的歸屬感，進而對抗記憶的流逝。

上午開幕活動現場，年長的李伯伯被一幅土地公廟的攝影作品深深吸引，還欣喜地分享說，這幅作品讓他想起了兒時隨著母親到土地公廟進香的場景，彷彿時光倒流，昨日重現。邱詡懷笑說這樣的感受正是攝影展想要傳遞的訊息，即使記憶逐漸消退，那些曾經深植於心的時刻仍未消逝。