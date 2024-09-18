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塞車45分鐘有感 鍾東錦指示設法分散頭份交流道車流

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦座車今天卡在國道1號頭份交流道附近車陣45分鐘，他感同身受，指示相關單位設法分散車流解決。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦座車今天卡在國道1號頭份交流道附近車陣45分鐘，他感同身受，指示相關單位設法分散車流解決。記者范榮達／攝影

中秋節後第一天上班日，國道1號苗栗縣頭份交流道今天上午8點嚴重塞車，縣長鍾東錦座車卡在車陣45分鐘，他感同身受，認為長期一定會累積民怨，指示縣府工務處、水利處等相關單位設法分散車流解決。

今天上午縣務會議，鍾東錦有感而發，表示中秋節假日後第一個上班日，頭份交流道北入匝道回堵，連帶他要進入南下匝道也塞車，他的座車今天上午8點在頭份交流道，車子從西側至繞東側，周邊道路都塞爆了，1公里多的路程，車子走了45分鐘。

鍾東錦說，頭份交流道的周邊交通，尤其是西側中華路一帶，如果上、下班時間長期塞車，新竹縣市到竹南科學園區，或是苗栗鄉親北上新竹縣市通勤上班，勢必累積民怨，請工務處提案到「園縣市共好高峰會」，竹竹苗縣市政府、新竹科學園區管理局研商。

此外，工務處爭取並確認國道1號北入匝道加速車道，優先拓寬增加1個車道案，如此北上4個車道，增加儲車空間，另，土牛溪分洪道工程水利處加快腳步，盡快確認範圍，推動都市計畫個案變更，沿土牛溪岸規畫6至8公尺水防道路，連接縣道124線、124甲（高速公路聯絡道），分散上、下東側交流道車流。

工務處指出，國1頭份交流道交通改善計畫，短期拓寬北入匝道加速車道；中期計畫在頭份交流道以北1.2公里處的科東二路，設置北入、南出半套單點鑽石型匝道，長期推動科東二路高架延伸，增設台1線至興隆路聯絡道，及中興路拓寬案。

國道1號苗栗縣頭份交流道交通改善計畫，縣府推短、中、長期計。圖／苗栗縣政府提供
國道1號苗栗縣頭份交流道交通改善計畫，縣府推短、中、長期計。圖／苗栗縣政府提供

中秋節 車道 頭份

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