桃園「一生好運卡」申請更快速 將省10到12個工作日

桃園市政府在今年婦女節推出「好孕專車」計畫，並與悠遊卡公司合作發行「一生好運卡」，至今已核發逾9300張卡片。市長張善政今天在市政會議表示，為縮短好運卡發卡等待時間，25日起婦幼局育兒資源網申辦系統將與市民卡系統整合，改由各區公所負責好運卡製發卡，估計可縮短10到12個工作天，大幅減少申請卡片的等待時間。

此外，今年10月1日起將再提高凍卵營養金補助，從原本的1萬元加碼至2萬元，降低女性凍卵的負擔。

婦幼局表示，一生好運卡申請流程將於25日起重新調整，新流程保留原有的線上申請和審核步驟，但將製卡和發卡程序下放至各區公所，大幅縮短民眾等待時間。

婦幼局表示，申請人在育兒資源網填寫申請表後，婦幼局將在3天內完成審核，一旦申請人收到審核通過的簡訊通知，即可選擇到鄰近區公所現場製卡領取，或要求寄送服務，未來從申請到取得卡片的時間將大幅縮短至5至8天。

婦幼局表示，一生好運卡只要設籍桃園市孕產婦或配偶設籍桃園市的非本國籍孕產婦皆可申請，並回溯至今年元旦（含當日）後已生產的婦人，使用期限從分娩日次日後7個月內，使用者憑卡搭乘好孕專車，單趟最高補助250元，最高補助9000元乘車金，保障桃園孕產婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求。

目前好孕專車納入桃園、基隆、台北、新北、新竹縣市車隊，另與10家藥妝通路及社區藥局合作，提供孕產婦專屬優惠。