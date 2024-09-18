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慈湖國慶連辦3場演唱會 重聘高爾宣、溫昇豪等大咖嘉賓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除邀請知名歌手高爾宣等人當嘉賓。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除邀請知名歌手高爾宣等人當嘉賓。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除邀請知名藝人、歌手與在地表演團體帶來精采演出，還有時尚名模走秀，邀請大家共襄盛舉。

觀光旅遊局長周柏吟表示，「探索北橫」觀光品牌以四季為主題，有冬季賞梅、春季櫻花鐵馬、夏季六大遊程與秋季「放假囉！來慈湖」等活動，去年秋冬之際還有主打復古懷舊的慈湖夜遊，今年在此基礎上，結合雙十國慶推音樂祭。

觀旅局指出，音樂祭將於10月10日、12日和13日三天舉行，時間為下午2時30分到5時30分。10日主打青春，卡司有歌手OSN高爾瑄、王ADEN和PIZZALI；12日標榜時尚，除了藝人溫昇豪、方季惟和曾心梅，還有時尚名模走秀展示設計師郭恆生作品；13日則是復古派對，由「小鳳飛飛」方寧、歌手葉璦菱和沈文程擔綱演出，帶領民眾體驗30年代Swing搖擺舞會。

周柏吟表示，「十尚音樂季」是全新嘗試，希望能讓慈湖園區碰撞出新的火花，讓大家感受全新的慈湖與不一樣的國慶活動，更希望藉此邀請有興趣來慈湖表演的街頭藝人、演唱團體能多利用假日慈湖舞台，開啟「大龍門」與「探索北橫」2大桃園旅遊廊帶的新型旅遊體驗。

桃園10月除了慈湖的音樂祭，10月下旬還有萬聖城活動， 31日前在桃園北橫及大龍門合法旅宿、露營區住宿，再順遊小烏來天空步道或羅浮溫泉，就能獲得「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎機會，有機會抱回價值131萬元的油電車、電動機車及電視等多項大獎。

桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除了歌手藝人精彩演出，也有時尚名模走秀。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除了歌手藝人精彩演出，也有時尚名模走秀。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除了歌手藝人精彩演出，也有時尚名模走秀。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局推廣北橫觀光，10月配合國慶日將舉行「2024慈湖十尚音樂祭」，除了歌手藝人精彩演出，也有時尚名模走秀。圖／桃園市觀光旅遊局提供

北橫 慈湖 音樂

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